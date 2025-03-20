Медь обновила пятимесячный максимум из-за угрозы новых пошлин США

В четверг, 20 марта, цена на медь на Лондонской бирже поднялась до пятимесячного максимума, превысив отметку в $10 000 за тонну. Об этом сообщает Financial Times.

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Отмечается, что цены на медь пошли вверх на фоне растущего спроса и опасений возможного введения пошлин США.

В начале торгов трехмесячные фьючерсы на медь на Лондонской бирже металлов достигли уровня, последний раз фиксировавшегося в октябре 2024 года.

В Нью-Йорке трейдеры готовы платить рекордную премию за медь, чтобы гарантировать поставки в США.

Разница между фьючерсной ценой меди на Нью-Йоркской бирже Comex и ценой на Лондонской бирже металлов на этой неделе выросла до более чем $1 254 за тонну, превысив февральский максимум примерно в $1 149. Это новый рекорд, согласно данным Refinitiv, которые ведутся с 2020 года.

Аналитик StoneX Натали Скотт-Грей заявила, что в случае введения 25% пошлин на импорт меди, разница между ценами на медь в США и Лондоне может возрасти до $2 000 за тонну.

Медь используется во многих отраслях промышленности, включая технологии, строительство и возобновляемую энергетику.

Напомним

«Минфин» писал, что международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело в сторону повышения прогноза цен на медь и алюминий на ближайшие годы из-за дисбаланса на глобальном рынке, на золото — из-за геополитической напряженности.