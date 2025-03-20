Берлин увеличит финансирование военной помощи Украины до 7 млрд. евро. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, сообщает Интерфакс-Украина.
Германия увеличит военную поддержку Украины до 7 миллиардов евро
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Прибыв в четверг в Брюссель на заседание Европейского совета, Шольц, общаясь с журналистами, напомнил, что на этой неделе немецкий Бундестаг принял «очень всеобъемлющую поправку к нашей конституции, которая позволит нам финансировать то, что необходимо для защиты нашей страны, для сотрудничества в Европе по вопросам обороны, а также для военной».
«И завтра, надеюсь, вероятно, и Федеральный совет в Германии также примет это решение, так что у нас теперь будет свобода действий, чтобы сделать все, что нам нужно как великому государству в сердце Европы. Это также будет включать, кстати, то, что после принятия решений мы будем инициировать дальнейшее увеличение нашей военной помощи Украине», — заявил Шольц.
По его словам, всего это будет 7 млрд евро. Четыре уже запланированы, еще три будут добавлены.
«Поэтому в этом году, как и в прошлом, Германия есть и будет оставаться самым большим поклонником Украины в Европе», — добавил канцлер Германии.
Читайте также: Германия выделит Украине более 11 млрд евро помощи к 2029 году
По мнению Шольца, крайне важно, чтобы Украина оставалась независимым, суверенным и демократическим государством, чтобы она могла продолжать свой путь к членству в Европейском Союзе и чтобы у нее была собственная сильная армия даже после мирного соглашения.
«Это вещи, которые мы должны обеспечить», — подчеркнул он.
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 1