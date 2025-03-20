Tesla отзывает 46096 автомобилей Cybertruck в Соединенных Штатах для устранения дефекта внешней панели, которая может отсоединиться во время движения. Это последний в ряде отзывов электрического пикапа с прошлого года, сообщает Reuters.
Tesla отзывает более 46 тысяч Cybertruck из-за проблемы с внешней панелью
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Отзыв связан с проблемами, связанными с отслоением и отсоединением от автомобиля кант-рейки — наружной декоративной панели из нержавеющей стали.
В сервисном центре Tesla клиентам заменят узел рельса бесплатно.
В Национальной администрации безопасности дорожного движения США (NHTSA) заявили, что отсоединенная панель может стать опасностью на дороге, увеличивая риск аварии.
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По данным компании по управлению отзывом авто BizzyCar, в 2024 году на автомобили Tesla пришлось 21% всех отзывов в США за первые три квартала года. Однако большинство проблем с автомобилями бренда обычно решались с помощью обновлений программного обеспечения через воздух.
Как отреагировали акции Tesla
Акции изготовителя электромобилей почти не изменились на прерыночных торгах.
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