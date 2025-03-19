Евросоюз сократит импорт стали на 15% из-за новых пошлин Трампа

Европейский Союз с апреля усилит квоты на импорт стали, сократив их на 15%. Этот шаг направлен на предотвращение поступления дешевой стали на европейский рынок после того, как Вашингтон ввел новые пошлины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновника ЕС.

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Европейские производители стали, уже испытывающие давление из-за высоких цен на энергоносители и конкуренцию с Азией и другими регионами, предупреждают, что ЕС рискует превратиться в место сбыта дешевой стали, перенаправленной с американского рынка, что может привести к закрытию европейских предприятий.

«В условиях, когда никто не уважает правила ВТО (Всемирной торговой организации) и все апеллируют к национальной безопасности… Европейский Союз не может оставаться единственным континентом, который позволяет своей промышленности приходить в упадок», — сказал в интервью агентству Reuters исполнительный вице-президент Европейской комиссии Стефан Сежурне.

Учитывая, что рынок США стал менее привлекательным с коммерческой точки зрения из-за введения 25% пошлины администрацией президента Дональда Трампа, Сежурне прогнозирует, что производители из Канады, Индии и Китая будут стремиться увеличить объемы продаж в Европе.

Генеральный директор второй по величине европейской сталелитейной компании Thyssenkrupp заявил в среду, что Соединенные Штаты в прошлом году импортировали около 23 млн. метрических тонн стали.

Сежурное, отвечающее за формирование промышленной стратегии ЕС, сообщило, что первым шагом станет сокращение импортных квот, так называемых защитных мер, для ряда марок стали, начиная с 1 апреля, что приведет к уменьшению объемов импорта примерно на 15%.

Объемы импорта, осуществляемые в пределах установленных квот, соответствуют существующим торговым потокам и не облагаются пошлинами. Импорт стали, превышающей квоты, будет облагаться пошлиной в размере 25%.

В 2024 году Европейский Союз импортировал около 60 млн метрических тонн стали, из которых 30 млн тонн были импортированы в пределах беспошлинной квоты.

Европейская комиссия также планирует в третьем квартале представить новые меры, которые заменят усиленные защитные меры, поскольку, согласно правилам Всемирной торговой организации, их нельзя будет продлить после 30 июня 2026 года.

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Напомним

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлины на импорт стали и алюминия, включая поставки из ЕС. Новые пошлины начали действовать с 12 марта.