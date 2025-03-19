Евросоюз сократит импорт стали на 15% из-за новых пошлин Трампа

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

19 марта 2025, 19:36 Читати українською

Евросоюз сократит импорт стали на 15% из-за новых пошлин Трампа

Европейский Союз с апреля усилит квоты на импорт стали, сократив их на 15%. Этот шаг направлен на предотвращение поступления дешевой стали на европейский рынок после того, как Вашингтон ввел новые пошлины. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление чиновника ЕС.

Европейский Союз с апреля усилит квоты на импорт стали, сократив их на 15%.
Фото: pixabay.com

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Европейские производители стали, уже испытывающие давление из-за высоких цен на энергоносители и конкуренцию с Азией и другими регионами, предупреждают, что ЕС рискует превратиться в место сбыта дешевой стали, перенаправленной с американского рынка, что может привести к закрытию европейских предприятий.

«В условиях, когда никто не уважает правила ВТО (Всемирной торговой организации) и все апеллируют к национальной безопасности… Европейский Союз не может оставаться единственным континентом, который позволяет своей промышленности приходить в упадок», — сказал в интервью агентству Reuters исполнительный вице-президент Европейской комиссии Стефан Сежурне.

Учитывая, что рынок США стал менее привлекательным с коммерческой точки зрения из-за введения 25% пошлины администрацией президента Дональда Трампа, Сежурне прогнозирует, что производители из Канады, Индии и Китая будут стремиться увеличить объемы продаж в Европе.

Генеральный директор второй по величине европейской сталелитейной компании Thyssenkrupp заявил в среду, что Соединенные Штаты в прошлом году импортировали около 23 млн. метрических тонн стали.

Сежурное, отвечающее за формирование промышленной стратегии ЕС, сообщило, что первым шагом станет сокращение импортных квот, так называемых защитных мер, для ряда марок стали, начиная с 1 апреля, что приведет к уменьшению объемов импорта примерно на 15%.

Объемы импорта, осуществляемые в пределах установленных квот, соответствуют существующим торговым потокам и не облагаются пошлинами. Импорт стали, превышающей квоты, будет облагаться пошлиной в размере 25%.

В 2024 году Европейский Союз импортировал около 60 млн метрических тонн стали, из которых 30 млн тонн были импортированы в пределах беспошлинной квоты.

Европейская комиссия также планирует в третьем квартале представить новые меры, которые заменят усиленные защитные меры, поскольку, согласно правилам Всемирной торговой организации, их нельзя будет продлить после 30 июня 2026 года.

Читайте также: 2 апреля вступят в силу 25% пошлины на автоимпорт США: как изменятся цены на авто в Украине

Напомним

В феврале 2025 года президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 25% пошлины на импорт стали и алюминия, включая поставки из ЕС. Новые пошлины начали действовать с 12 марта.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии

Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривают 22 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами