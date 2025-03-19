Крупнейший мобильный оператор в Украине Киевстар подписал соглашение о приобретении онлайн-сервиса заказа такси Uklon. Об этом сообщает пресс-служба Veon, материнской компании «Киевстар».
«Киевстар» купил Uklon за $155 миллионов
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Подробности
После закрытия сделки «Киевстар» приобретет 97% акций Uklon на общую сумму $155,2 млн.
Ожидается, что генеральный директор Uklon Сергей Гришков останется в своей должности, где он продолжит развивать продукты и услуги компании в Украине и других регионах. Соглашение подлежит обычным условиям закрытия и одобрению регуляторных органов.
Отмечается, что Uklon работает в 27 городах Украины и объединяет на платформе более 100 000 водителей-партнеров. В 2024 году компания совершила более 100 млн поездок и свыше 3 млн доставок.
В 2023 году Uklon вошел в бизнес доставки и расширил свою деятельность в Узбекистане, где также работает Beeline Uzbekistan от Veon.
Напомним
«Минфин» писал, что в феврале 2025 года Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение «Киевстару» на приобретение Uklon.
Ранее Forbes Ukraine оценивал стоимость этого соглашения в $40−80 млн.
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