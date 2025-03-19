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19 марта 2025, 18:06 Читати українською

«Киевстар» купил Uklon за $155 миллионов

Крупнейший мобильный оператор в Украине Киевстар подписал соглашение о приобретении онлайн-сервиса заказа такси Uklon. Об этом сообщает пресс-служба Veon, материнской компании «Киевстар».

Крупнейший мобильный оператор в Украине Киевстар подписал соглашение о приобретении онлайн-сервиса заказа такси Uklon.
Фото: uklon.com.ua

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Подробности

После закрытия сделки «Киевстар» приобретет 97% акций Uklon на общую сумму $155,2 млн.

Ожидается, что генеральный директор Uklon Сергей Гришков останется в своей должности, где он продолжит развивать продукты и услуги компании в Украине и других регионах. Соглашение подлежит обычным условиям закрытия и одобрению регуляторных органов.

Отмечается, что Uklon работает в 27 городах Украины и объединяет на платформе более 100 000 водителей-партнеров. В 2024 году компания совершила более 100 млн поездок и свыше 3 млн доставок.

В 2023 году Uklon вошел в бизнес доставки и расширил свою деятельность в Узбекистане, где также работает Beeline Uzbekistan от Veon.

Напомним

«Минфин» писал, что в феврале 2025 года Антимонопольный комитет (АМКУ) предоставил разрешение «Киевстару» на приобретение Uklon.

Ранее Forbes Ukraine оценивал стоимость этого соглашения в $40−80 млн.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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