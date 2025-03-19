Италия предоставит Украине более 11 миллионов евро на восстановление и развитие агросектора

Италия в рамках нового проекта Pro.UKR, который реализуется при поддержке AICS и CIHEAM, предоставит Украине более 11 млн. евро на развитие ирригационной инфраструктуры, поддержку кооперативов, обеспечение малых фермеров техникой и интеграцию украинского агробизнеса в европейский рынок. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль.

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Для реализации этого проекта был выбран Одесский регион. В частности, Березовский, Раздельнянский и Одесский районы. Поддержка коснется 16 200 (около 48 тыс. человек) малых и средних фермерских хозяйств.

Также на встрече с послом Италии в Украине Карло Формозой и руководством Итальянских агентств по сотрудничеству в сфере развития (AICS) и CIHEAM обсудили создание совместных перерабатывающих предприятий в Украине.

«Сегодня тонна экспорта из Италии к нам стоит 2670 долларов, а из Украины в них — 309 долларов. Это четко демонстрирует разницу в структуре торговли: Украина в основном поставляет сырье, тогда как Италия экспортирует продукцию с высокой добавленной стоимостью», — отметил Коваль.

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По его словам, Украине важно изменять эту ситуацию, развивая общую глубинную переработку, создавая больше возможностей для украинских производителей и увеличивая долю готовой продукции в экспорте.

«А также нам интересен их маркетинговый опыт, чтобы определить правильное позиционирование украинской продукции на рынках ЕС», — добавил Коваль.

Напомним

«Минфин» писал, что Италия внесет в Фонд поддержки энергетики Украины 13 миллионов евро.