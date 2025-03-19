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19 марта 2025, 17:15 Читати українською

Китай впервые выпустит зеленые юаневые облигации в Британии

Министерство финансов Китая заявило в среду, что выпустит в Лондоне суверенные зеленые облигации на сумму до 6 млрд юаней ($829 млн), что станет первым выпуском таких облигаций за рубежом. Об этом пишет Reuters.

Министерство финансов Китая заявило в среду, что выпустит в Лондоне суверенные зеленые облигации на сумму до 6 млрд юаней ($829 млн), что станет первым выпуском таких облигаций за рубежом.
Фото: depositphotos

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Что известно

Заявление, в котором не приводится более подробная информация, было сделано после состоявшейся в Пекине экономической и финансовой дискуссии между Китаем и Великобританией под председательством вице-премьера КНР Хэ Лифэна и министра финансов Великобритании Рэйчел Ривз в январе.

План выпуска зеленых облигаций был впервые озвучен в заявлении, в котором излагались политические итоги этой встречи.

«Китай согласился с тем, что в 2025 году выпустит первые суверенные зеленые облигации, деноминированные в юанях, которые будут зарегистрированы в Лондоне, что станет первой программой выпуска суверенных зеленых облигаций Китая в Великобритании», — говорится в заявлении министерства финансов.

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В феврале ведомство опубликовало рамочный документ о суверенных зеленых облигациях Китая, назвав этот шаг усилием по «привлечению международных инвестиций для поддержки внутреннего зеленого и низкоуглеродного развития».

В 2020 году Китай обязался достичь пика выбросов углекислого газа до 2030 года и стать углеродно-нейтральной страной к 2060 году. В последующие годы вторая по величине экономика мира все активнее использовала финансовые инструменты, такие как зеленые облигации, для достижения этих целей.

Китай готов работать с Великобританией над углублением сотрудничества в области зеленого и низкоуглеродного развития, сказал Дин Сюэсян, вице-премьер Китая, британскому министру энергетики Эду Милибэнду в Пекине в понедельник.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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