Правительство Китая обнародовало план, направленный на «активное стимулирование потребления» в стране. Цель плана — преодолеть слабую потребительскую уверенность и дефляционное давление, которые наблюдаются во второй по величине экономике мира. Об этом 17 марта сообщило государственное информационное агентство Xinhua.
Китай борется с дефляцией: план «активного стимулирования потребления» должен расширить внутренний спрос
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Увеличение доходов, улучшение условий и расширение предложения: ключевые направления плана
План предусматривает комплекс мер, направленных на:
- Расширение внутреннего спроса: стимулирование роста потребительских расходов.
- Повышение покупательной способности людей: увеличение доходов населения.
- Уменьшение денежной перегрузки: облегчение денежного давления на людей.
Для достижения этих целей Пекин планирует, в частности, увеличивать доходы населения, улучшать условия потребления, а также расширять предложение товаров и услуг, повышая их качество.
Восемь разделов плана: от зарплат до туризма для престарелых
План, состоящий из восьми разделов, охватывает широкий спектр сфер:
- Рост заработных плат: мероприятия по повышению уровня оплаты труда.
- Поддержка занятости: стимулирование сотворения рабочих мест.
- Развитие фондового рынка: меры, направленные на стабилизацию и рост фондового рынка.
- Новые денежные продукты: создание новейших денежных инструментов для инвесторов.
- Использование имущества крестьян: например через аренду или кооперативы.
- Традиционные сектора: например, недвижимость и автотранспорт.
- Новейшие технологии: искусственный интеллект, экономика полетов на малых высотах (дроны), туризм для пожилых людей.
Инновации и технологии как драйверы потребления
Китай намерен ускорить внедрение инновационных технологий, таких как:
- Автономное вождение
- Гаджеты
- Робототехника
- 3D-печать
Это, по мнению правительства, должно провоцировать развитие новых сфер потребления.
Региональные особенности и привлечение иностранных туристов
План также учитывает региональную специфику. К примеру, регионы с развитой инфраструктурой для зимних видов спорта планируют превратить в популярные центры зимнего туризма. Кроме того, предполагается расширение безвизового режима для привлечения иностранных туристов.
Отсутствие конкретики по бюджетным расходам
При этом конкретные цифры относительно объемов бюджетных расходов, связанных с реализацией плана, китайские власти пока не обнародовали.
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