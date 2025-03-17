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17 марта 2025, 15:15 Читати українською

Китай борется с дефляцией: план «активного стимулирования потребления» должен расширить внутренний спрос

Правительство Китая обнародовало план, направленный на «активное стимулирование потребления» в стране. Цель плана — преодолеть слабую потребительскую уверенность и дефляционное давление, которые наблюдаются во второй по величине экономике мира. Об этом 17 марта сообщило государственное информационное агентство Xinhua.

Правительство Китая обнародовало план, направленный на «активное стимулирование потребления» в стране.
Фото Pixabay

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Увеличение доходов, улучшение условий и расширение предложения: ключевые направления плана

План предусматривает комплекс мер, направленных на:

  • Расширение внутреннего спроса: стимулирование роста потребительских расходов.
  • Повышение покупательной способности людей: увеличение доходов населения.
  • Уменьшение денежной перегрузки: облегчение денежного давления на людей.

Для достижения этих целей Пекин планирует, в частности, увеличивать доходы населения, улучшать условия потребления, а также расширять предложение товаров и услуг, повышая их качество.

Восемь разделов плана: от зарплат до туризма для престарелых

План, состоящий из восьми разделов, охватывает широкий спектр сфер:

  • Рост заработных плат: мероприятия по повышению уровня оплаты труда.
  • Поддержка занятости: стимулирование сотворения рабочих мест.
  • Развитие фондового рынка: меры, направленные на стабилизацию и рост фондового рынка.
  • Новые денежные продукты: создание новейших денежных инструментов для инвесторов.
  • Использование имущества крестьян: например через аренду или кооперативы.
  • Традиционные сектора: например, недвижимость и автотранспорт.
  • Новейшие технологии: искусственный интеллект, экономика полетов на малых высотах (дроны), туризм для пожилых людей.

Инновации и технологии как драйверы потребления

Китай намерен ускорить внедрение инновационных технологий, таких как:

  • Автономное вождение
  • Гаджеты
  • Робототехника
  • 3D-печать

Это, по мнению правительства, должно провоцировать развитие новых сфер потребления.

Региональные особенности и привлечение иностранных туристов

План также учитывает региональную специфику. К примеру, регионы с развитой инфраструктурой для зимних видов спорта планируют превратить в популярные центры зимнего туризма. Кроме того, предполагается расширение безвизового режима для привлечения иностранных туристов.

Отсутствие конкретики по бюджетным расходам

При этом конкретные цифры относительно объемов бюджетных расходов, связанных с реализацией плана, китайские власти пока не обнародовали.

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Источник: Минфин
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