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19 марта 2025, 16:29 Читати українською

Сколько наемных работников у ФОПов (инфографика)

259 976 ФОПов, которые платятЕдиный налог, имели наемных работников в 2024 году, по данным Государственной налоговой службы. За год количество рабочих мест, созданных предпринимателями, несколько выросло. Больше таких предпринимателей на Днепропетровщине и в Киеве, а самый существенный прирост произошел на Хмельнитчине и Ровенщине. Об этом говорится в данных Опендатабота.

259 976 ФОПов, которые платятЕдиный налог, имели наемных работников в 2024 году, по данным Государственной налоговой службы.

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Как изменилось количество ФОПов

На 9% выросло количество ФОПов с наемными работниками за год. на 259 тыс. предпринимателей работает 673 тыс. человек — на 13% меньше, чем до полномасштабного.

Следует отметить, что количество наемных работников не коррелирует с количеством действующих предпринимателей и военных действий в стране. Например, в ководный период 2020—2021 гг. таких работников уменьшилось на 11%, хотя количество предпринимателей изменилось несущественно (-822).

Где больше всего ФОП-работодателей

Больше всего ФОП с наемными работниками зарегистрировано в Днепропетровской области — 24 тыс. или 9% от общего количества. Второе и третье место разделили Киев и Львовщина, где таких предпринимателей по 23 тыс.

По сравнению с периодом до полномасштабного вторжения, на 26% увеличилось количество таких предпринимателей, которые создают рабочие места, в Ровенской и Хмельнитчине. Еще на 25% выросло их количество в Черновицкой области и на 24% — в Волынской и Житомирской.

За этот период ФОП с наемными работниками на 9% уменьшилось в Николаевской области и на 4% — в Одесской области. Также логическая убыль предпринимателей наблюдается в прифронтовых и частично оккупированных регионах.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Romanenkas17
Romanenkas17
19 марта 2025, 18:48
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Виросла кількість фопів тому що великі фірми (які нормально платили податки) позакривались, з них деякі перейшли на фоп. Платять мізерні податки. Але ж знову перемога))).
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