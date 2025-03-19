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19 марта 2025, 14:38 Читати українською

Tesla приблизилась к запуску роботокси в Калифорнии

Американская компания Tesla получила первое из серии необходимых разрешений от Калифорнии, что позволит производителю электромобилей в будущем запустить обещанный сервис роботакси на территории штата. Об этом сообщает Reuters.

Американская компания Tesla получила первое из серии необходимых разрешений от Калифорнии, что позволит производителю электромобилей в будущем запустить обещанный сервис роботакси на территории штата.
Фото: скриншот с видео

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Комиссия по коммунальным услугам Калифорнии заявила, что одобрила заявку Tesla на получение разрешения на пассажирские перевозки в штате (TCP), лицензии, обычно связанной с услугами с водителем, что позволяет компании владеть и контролировать парк транспортных средств и перевозить сотрудников по заранее определенным маршрутам.

Разрешение является обязательным условием подачи заявки на работу автономной службы вызова такси в Калифорнии. При этом представитель комиссии сказал, что текущее разрешение «не предоставляет им права на осуществление перевозок» в автономных транспортных средствах и не позволяет компании Tesla предоставлять услуги вызова такси для общего пользования.

Регулятор сообщил в электронном письме, что Tesla подала заявку на получение разрешения TCP в ноябре 2024 г., добавив, что компания еще не подала заявки на другие необходимые разрешения.

Для запуска полностью автономного сервиса роботакси, предусматривающего платные услуги для клиентов, Tesla также нуждается в разрешениях от Департамента автотранспортных средств Калифорнии (DMV) и Комиссии по коммунальным услугам Калифорнии (CPUC).

Сейчас Tesla имеет только разрешение от DMV на проведение испытаний автономных транспортных средств с водителем в салоне авто.

Напомним

Поскольку темпы роста продаж замедлились, генеральный директор Tesla Илон Маск в прошлом году сосредоточился на разработке и запуске роботокси, пообещав предоставить услуги беспилотного вызова такси для общественности в Калифорнии и Техасе уже в этом году.

В октябре Tesla представила концепт Cybercab, беспилотного такси, не имеющего рулевого колеса и педалей управления.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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0
neverice
neverice
19 марта 2025, 14:58
#
Цей дозвіл — це суто формальність у відношенні до кінцевої мети. Фактично — просто зареєстрували той факт, що компанія може надавати послуги з пасажирських перевезень. Причому, не всіх підряд, а лише власних співробітників.
Скоріш за все, просто генерують новини відповідної тематики, щоб ціну акцій підняти.
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