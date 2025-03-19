Fitch повысило прогноз цен на медь, алюминий и золото на ближайшие годы

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings пересмотрело в сторону повышения прогноз цен на медь и алюминий на ближайшие годы из-за дисбаланса на глобальном рынке, на золото — из-за геополитической напряженности.

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Что прогнозирует Fitch

Также эксперты скорректировали оценку стоимости для коксующегося и энергетического угля, платины, палладия и лития на 2025 год, отразив краткосрочные ценовые факторы, говорится в сообщении агентства. Ожидания для железной руды, никеля, цинка и кобальта остались на прежнем уровне.

Кроме того, аналитики добавили прогноз стоимости сырья в 2028 году.

«Торговые пошлины США, вероятно, будут иметь последствия для мировой экономики и, таким образом, увеличат волатильность цен на металлы», — отмечается в отчете.

Повышение прогнозов для меди на 2025−2027 годы отражает жесткий баланс на мировом рынке в краткосрочной и среднесрочной перспективе из-за по-прежнему растущего спроса со стороны Китая, хотя темпы роста замедляются до 2−3% в год с 7% в 2023 году. Потребление рафинированной меди в КНР составляет почти 60% мирового спроса.

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Снижение прогноза по коксующемуся углю на этот год отражает более слабый спрос на сталь в Китае, Европе, Японии и Южной Корее. Между тем на поставки угля повлияли перебои в работе нескольких шахт и суровые погодные условия. Спрос на коксующийся уголь, вероятно, восстановится только ближе к концу текущего года, когда в Индии и Юго-Восточной Азии будут введены в эксплуатацию новые доменные печи.

Более высокие прогнозы по алюминию на 2025−2026 гг. поддерживаются увеличением спроса, особенно на развитых рынках и в Китае, и ограниченным ростом предложения, а также подорожанием глинозема из-за перебоев с поставками.

Повышение ожиданий по ценам на золото на 2025−2027 годах обусловлено более высокой геополитической премией из-за того, что драгметалл считается «безопасной гаванью».

«Опасения по поводу торговой войны и волатильность на рынках акций и облигаций увеличили приток инвестиций в золото, что привело к рекордным ценам. Геополитические риски и растущая обеспокоенность инвесторов относительно инфляции и суверенного долга должны поддержать цены в краткосрочной и среднесрочной перспективе», — сообщается в отчете Fitch.

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Ожидания для платины и палладия на этот год были понижены в связи с вероятной коррекцией цен из-за последствий торговой войны. «Мы ожидаем, что поставщики в конечном итоге сократят производство, что приведет к восстановлению цен в соответствии с нашими допущениями в 2026 году», — отмечают аналитики агентства.

Понижение ценовых прогнозов для энергетического угля на 2025 год отражает более слабый спрос, особенно со стороны Китая и Индии, где его запасы остаются высокими.

Ухудшение оценок для лития на текущий год отражает рост поставок из Китая и стран Африки, что способствует насыщению рынка, несмотря на высокий спрос со стороны производителей электромобилей, говорится в сообщении Fitch.

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