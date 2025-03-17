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17 марта 2025, 16:47 Читати українською

UBS повысил прогноз для золота до $3200 за унцию

Фьючерсы на золото могут вырасти в цене до $3,2 тысячи за унцию в четвертом квартале 2025 года на фоне повышенного спроса на защитные активы, полагают аналитики швейцарского банка UBS.

Фьючерсы на золото могут вырасти в цене до $3,2 тысячи за унцию в четвертом квартале 2025 года на фоне повышенного спроса на защитные активы, полагают аналитики швейцарского банка UBS.► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиПрогноз банкировПредыдущий прогноз предусматривал рост котировок до $3 тысяч за унцию, однако фьючерсы преодолели эту отметку на прошлой неделе.
Фото: depositphotos

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Прогноз банкиров

Предыдущий прогноз предусматривал рост котировок до $3 тысяч за унцию, однако фьючерсы преодолели эту отметку на прошлой неделе.

Эскалация торговых конфликтов подчеркивает роль драгметалла в качестве актива «тихой гавани», отметили эксперты UBS под руководством Уэйна Гордона и Джованни Стауново. По их мнению, дополнительный спрос на золото подстегнут опасения рецессии в США.

«Мы по-прежнему считаем, что решение иметь в инвестиционном портфеле около 5% золота будет оптимальным с точки зрения долгосрочной диверсификации», — написали они.

Читайте также: Золото держится недалеко от максимума в ожидании заседания ФРС

Основатель и инвестиционный директор DoubleLine Capital Джеффри Гундлах установил еще более оптимистичную целевую стоимость для золота — $4 тысячи за унцию.

«Золото продолжает ралли, о котором мы говорили уже пару лет, — сказал инвестор, получивший прозвище „король облигаций“. — Я сделаю смелый прогноз и скажу, что золото доберется до отметки $4 тысячи».

Гундлах добавил, что не уверен, что это случится в этом году. При этом он отметил, что покупки золота со стороны центробанков растут «по очень, очень резкой траектории», и это вряд ли изменится в ближайшее время.

По его мнению, вероятность рецессии в американской экономике в текущем году составляет около 60%.

Апрельские фьючерсы на золото слабо меняются в цене днем в понедельник и торгуются на уровне $3002,8 за унцию. С начала года стоимость золота выросла на 12,7%.

Как отмечает MarketWatch, в январе 1980 года — в разгар периода особенно высокой инфляции в США, превышавшей 14%, — котировки золота достигали $873 за унцию. С учетом инфляции в пересчете на современные деньги это составляет порядка $3,580 тыс. за унцию, по данным Dow Jones Market Data.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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