Золото обновило исторический максимум после отказа Путина о прекращении огня — Bloomberg

Золото выросло до рекордного уровня, чему способствовал спрос на активы-убежища. Цены растут на фоне усиления геополитической напряженности в преддверии решения Федеральной резервной системы США по процентной ставке. Об этом пишет Bloomberg.

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Новый рекорд золота

Стоимость слитка поднялась выше $3039 за унцию, побив предыдущий исторический максимум, установленный на предыдущей сессии.

Отказ Путина

Президент россии владимир путин отказался предоставить Дональду Трампу 30-дневное прекращение огня в Украине, которого он и его команда требовали на пути к прекращению трехлетнего конфликта.

Спрос на «убежища» также вырос на этой неделе, поскольку Израиль прекратил прекращение огня ХАМАС авиаударами по Газе, в результате чего погибли сотни человек.

Между тем, ФРС США намерена сохранить стоимость заимствований на прежнем уровне на встрече 19 марта, а инвесторы будут сосредоточены на обновленных экономических прогнозах банка и пресс-конференции главы ФРС Джерома Пауэлла, чтобы получить подсказки по дальнейшему пути денежно-кредитной политики США.

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Трейдеры снижают свои ставки на дальнейшее смягчение в этом году — сценарий, обычно оказывающий давление на драгоценный металл, поскольку он не приносит процентов, — но золото получает поддержку за счет растущего спроса на активы-убежища.

Есть опасения по поводу замедления экономики США, поскольку тарифная программа президента Дональда Трампа давит на потребительские настроения. Инвесторы сократили вложения в американские акции на рекордно крупную сумму, согласно последнему опросу Bank of America, подчеркивающему масштабные изменения, происходящие на рынках.

Более унылые перспективы как американской, так и мировой экономики подчеркнули роль золота как средства сбережения в неопределенные времена. Металл вырос примерно на 15% в этом году, продолжая свои сильные показатели 2024 года. Несколько крупных банков повысили целевые цены в последние недели.

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