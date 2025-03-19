Рейтинг самых продаваемых автомобилей Европы (включая 43 страны) в январе 2025 года возглавила Dacia Sandero с результатом 21 731 проданных авто. По отношению к январю прошлого года спрос на Dacia Sandero в Европе уменьшился на 14,6%. Об этом пишет «Укравтопром».
Dacia Sandero возглавила рейтинг самых популярных автомобилей Европы
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Топ-10 автомобилей января
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Dacia Sandero — 21731 ед. (-14,6%);
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Dacia Duster — 19015 ед. (+12,7%);
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Volkswagen Golf — 18822 ед. (-5,3%);
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Volkswagen T-Roc — 18 248 ед. (+9,5%);
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Renault Clio — 16995 ед. (+0%);
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Volkswagen Tiguan — 16831 ед. (+20,8%);
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Citroen C3 — 15 796 ед. (-5,7%);
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Skoda Octavia — 15081 ед. (-9%);
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Toyota Corolla — 15077 ед. (-11,8%);
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Opel Corsa — 14742 ед. (-4,2%).
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