Акции BYD резко выросли после анонса 5-минутной зарядки электрокаров

Акции крупнейшего производителя электромобилей в Китае BYD резко пошли вверх во вторник после того, как компания объявила о новой технологии, которая может заряжать электромобили почти так же быстро, как это нужно для заправки бензинового авто. Об этом сообщает CNBC.

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Рост акций

Отмечается, что акции BYD, зарегистрированные в Гонконге, подскочили более чем на 6% после открытия, достигнув нового максимума за 52 недели (год). При этом с начала 2025 г. ценные бумаги выросли более чем на 50%.

Новая технология

Это произошло вскоре после того, как BYD представила новую технологию Super e-Platform, которая, по словам компании, способна обеспечивать максимальную скорость зарядки до 1 000 киловатт.

Конкурент Tesla говорит, что это позволит автомобилям, использующим эту технологию, пополнить запас хода электрокара на 400 километров всего за 5 минут подзарядки.

Компания добавила, что построит более 4000 сверхбыстрых зарядных станций по всему Китаю.

BYD также сообщила, что технология Super e-Platform будет доступна на самых популярных моделях компании — седане Han L и внедорожнике Tang L, предпродажи которых с новыми аккумуляторами уже стартовали в Китае.

Что у конкурентов

Отмечается, что новейшие суперчарджеры Tesla обеспечивают мощность подзарядки до 500 киловатт и способны добавить до 270 километров запаса хода за 15 минут.

Между тем, немецкий концерн Mercedes-Benz Group на прошлой неделе сообщил, что его электрический автомобиль CLA сможет пополнить запас хода на 325 километров за 10 минут.

По данным Фонда защиты окружающей среды, средний запас хода электромобилей в США составляет около 300 миль (483 км) на одном заряде. При этом время, необходимое для зарядки электромобиля, может варьироваться от 20 минут до нескольких часов в зависимости от модели авто и мощности зарядной станции.

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