Стоимость золота впервые превысила $3 тысячи за унцию

18 марта цены на золото во второй раз превысили отметку в $3 тысячи, установив новый максимум, поскольку инвесторы искали прикрытие от экономических проблем, вызванных тарифной политикой президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters .

► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости

Торги на бирже

По состоянию на утро вторника спотовые цены на золото были зафиксированы на рекордном уровне в $3 018,66 за унцию.

Золото, традиционно считающееся безопасным активом против геополитической нестабильности, в этом году выросло более чем на 14%. Слитки достигали рекордного уровня в 14 раз.

Читайте: UBS повысил прогноз для золота до $3200 за унцию

«Что касается рынка золота, опасения импортных пошлин привели к ограничению ликвидности на лондонском спотовом рынке, поскольку предложение идет в США. Это вызвало арбитражные торги с расширением спреда между фьючерсами Comex и лондонскими спотами», — сообщает банк ANZ.

ANZ повысил свой прогноз цены на золото на следующие три месяца до $3100 за унцию и до $3200 — на 6 месяцев.

Читайте: Золото держится неподалеку максимума в ожидании заседания ФРС

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.