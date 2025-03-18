В Украине зарегистрировано почти 5 миллионов ВПЛ — Шуляк

В Украине официально зарегистрировано почти 5 миллионов внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом заявила глава Комитета В Р по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, сообщает Укринформ.

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В связи с этим она напомнила, что к программе «Восстановление» еще в 2023 году подключились международные партнеры Украины.

«Первым был Всемирный банк, начавший работать с компонентом программы, касающейся поврежденного жилья. В 2024 году присоединился Банк развития Совета Европы — они предоставляли первые 100 миллионов евро, и по компоненту, который касался уничтоженного жилья. Кстати, на 2025 год также подписаны соответствующие соглашения, которые позволят еще 100 миллионов евро использовать для людей, у которых уничтожено жилье, и предоставлять им жилищные сертификаты», — рассказала Шуляк.

Она добавила, что в конце прошлого года Минсоцполитики решило направить 15 млрд грн, чтобы поддержать оставшихся без жилья переселенцев. И уточнила, что эти деньги касаются ВПЛ, в которых было разрушено жилье на подконтрольной территории Украины.

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Кроме этих лиц, констатировала Шуляк, в Украине много переселенцев, чье жилье осталось на временно оккупированной территории.

«Это десятки и десятки тысяч людей, также ожидающих своей очереди, когда государство запустит этап „Восстановления“, когда можно будет получать компенсацию за уничтоженное или поврежденное жилье, которое осталось на временно оккупированной территории», — резюмировала председатель Комитета В Р .

Напомним

В марте заместитель Министра экономики Украины Татьяна Бережная заявила, что государство выплатило работодателям 56 млн грн в рамках компенсационной программы за трудоустройство 2500 внутренне перемещенных лиц с начала 2025 года.