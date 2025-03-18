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18 марта 2025, 10:24 Читати українською

SEC опубликовала разъяснение к крипторезерву

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опубликовала разъяснение к крипторезерву.

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) опубликовала разъяснение к крипторезерву.► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новостиДеталиBTC — главный актив;XRP — нужен для финансовых транзакций на уровне штатов;SOL — для высокоскоростных блокчейн-приложений, таких как правительственные базы данных в режиме реального времени;ADA — для проверки академической квалификации, смарт-контрактов для государственных услуг и безопасного управления инфраструктурой.
Фото: Kevin Wurm/REUTERS

► Читайте телеграм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Детали

BTC — главный актив;

XRP — нужен для финансовых транзакций на уровне штатов;

SOL — для высокоскоростных блокчейн-приложений, таких как правительственные базы данных в режиме реального времени;

ADA — для проверки академической квалификации, смарт-контрактов для государственных услуг и безопасного управления инфраструктурой.

А вот ETH обделили вниманием и не обмолвились.

Читайте также: 51% избирателей в США не хотят внедрения крипторезервам — исследование

Предыстория

Ранее Трамп объявил, что намерен создать в США государственный резерв криптовалют. Такое сообщение президент опубликовал 2 марта.

Трамп сослался на собственный указ о цифровых активах (Executive Order on Digital Assets). Этот документ он подписал 23 января, вскоре после вступления в должность. В тексте указа на сайте Белого дома упоминаются криптовалюты, но ничего не сказано о каком-либо резерве.

В указе говорилось о создании рабочей группы по цифровым активам (Working Group on Digital Asset Markets), которую возглавит специальный советник президента по искуственному интеллекту и криптовалютам. В нее также вошли министр финансов, генпрокурор, министр торговли, министр внутренней безопасности США, несколько помощников президента и ряд других чиновников. Именно эта группа теперь должна создать крипторезерв, сообщил Трамп 2 марта.

Какие валюты попадут в госрезерв США?

«Крипторезерв США поднимет эту критически важную отрасль после многих лет коррупционных атак со стороны администрации Байдена, поэтому мой указ о цифровых активах поручил президентской рабочей группе двигаться вперед к стратегическому крипторезерву, — заявил республиканец — Я позабочусь о том, чтобы США стали криптостолицей мира».

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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