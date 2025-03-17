Большинство американских избирателей выступают против крипторезерва, который наполнялся бы за счет правительственных расходов, и не считают развитие индустрии и блокчейн-технологий приоритетом. Об этом свидетельствуют результаты опроса фирмы Data For Progress, пишет Forklog.
51% избирателей в США не хотят внедрения крипторезервам — исследование
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Среди 1169 респондентов 51% против внедрения подобного стратегического резерва, 34% поддерживают идею, еще 15% — не уверены. Среди республиканцев 41% высказались «за» и 40% «против». Среди демократов с идеей согласились 29% участников опроса, а 59% выразили неодобрение.
45% избирателей считает, что правительству США стоит уменьшить финансирование инициатив по развитию блокчейн-технологий и криптовалют, оценив их приоритет ниже ИИ и космических программ. 10% респондентов высказались в пользу увеличения затрат на криптоиндустрию.
Напомним
В США намерены представить законопроект, призванный защитить стратегический биткоин-резерв от возможной отмены будущим главой государства.
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