Стремление президента США Дональда Трампа увеличить добычу нефти внутри страны и снизить цены на энергоносители чревато остановкой бурения. Об этом заявил аналитик крупнейшего мирового инвестиционного банка Citigroup Скотт Грубер, сообщает Bloomberg.
Нефть по цене менее $60 грозит падению добычи в США — Citigroup
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Грубер отметил, что если цена на West Texas Intermediate (WTI), американский эталонный сорт нефти, будет держаться на уровне около $65 за баррель, сланцевые компании, вероятно, остановят работу 25 буровых установок и зафиксируют объемы добычи нефти в США.
Он также добавил, что дальнейшее снижение цен приведет к фактическому сокращению добычи сырой нефти.
Цены на нефть WTI переживают период, который, вероятно, станет самой длинной серией падений почти десятилетия, поскольку торговая война, инициированная Трампом, негативно влияет на перспективы спроса, а трейдеры готовятся к увеличению поставок российской нефти на мировые рынки.
В начале этого месяца цены достигли 22-месячного минимума в $65,22, а всего с начала года они упали почти на 7%.
«Снижение цен до около $50, вероятно, значительное психологическое влияние, что может привести к сокращению количества буровых установок примерно на 75 единиц и снижению добычи нефти более чем на 300 000 баррелей в день», — заявил Грубер.
Гарольд Хамм и Скотт Шеффилд, известные как «титаны» сланцевой отрасли, на этой неделе выразили мнение, что цены на нефть в районе 50 долларов за баррель создадут серьезные трудности для сектора.
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В конце прошлого года компания Trafigura прогнозировала рост добычи нефти в США примерно на 400 000 баррелей в сутки, из которых около 100 000 баррелей приходилось на сланцевую нефть.
Саад Рахим, главный экономист Trafigura, заявил, что в случае сохранения текущего тренда снижения цен существует вероятность сценария, при котором добыча сланцевой нефти в США может остаться на текущем уровне или даже сократиться.
Он заявил, что цена в $60 слишком низкая для того, чтобы большинство предприятий отрасли могли эффективно функционировать.
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