Аэропорт во Львове могут открыть в конце весны — гендиректор

По оптимистическому сценарию в апреле-мае этого года во Львове могут открыть для авиационных полетов международный аэропорт «Львов» имени короля Даниила Галицкого. Об этом заявила гендиректор аэропорта Татьяна Романовская в интервью изданию «Высокий замок».

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По ее словам, среди других возможных дат открытия неба — лето. Пять-семь авиакомпаний готовы работать во Львове (в течение месяца после запуска терминала), как символ крепкой солидарности с Украиной.

Также в правительстве рассматривают открытие другого аэропорта на западе Украины — ужгородского.

Романовская заявила, что из Львова готовы летать авиакомпании Wizzair, Air Baltic, Турецкие авиалинии, Sky Up, Австрийские авиалинии, Lufthansa, LOT.

«Речь идет о возобновлении регулярных рейсов из Львова. Чартерные рейсы, скорее всего, будет пытаться вернуть авиакомпания Sky Up. У них хорошая сеть маршрутов по Европе. Те же маршруты готовы выполнять и из Львова. Или из другого украинского города.

В этом году представители авиакомпании вышли к нам с коммуникацией, провели свои аудиты. Представители Wizzair еще в прошлом году провели свой аудит. Проводят предварительный анализ и, когда будет решение об открытии неба, в течение трех-четырех дней приезжают к нам работать", — заявила гендиректор аэропорта «Львов».

Туристические компании и туроператоры продают украинцам туры на летний сезон из аэропортов Польши и ЕС. Романовская говорит, если откроют аэропорт во Львове, туроператоры оперативно переориентируются, потому что это будет удобнее и дешевле, чем с ЕС.

«Мы бы хотели, чтобы открытие аэропорта состоялось в летний период, потому что понимаем, что основной авиационный трафик приходится на отпуска, лето и длинный день. Если это произойдет уже в апреле или мае, то для нас это будет очень хорошо», — добавила Романовская.