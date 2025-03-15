Интернет-провайдеры увеличили уплату налогов на 73% за год (инфографика)

Компании, предоставляющие услуги интернета (кроме общенациональных операторов связи) за 2024 год уплатили в бюджет Украины и Пенсионный фонд 1,1 млрд грн, что на 465 млн грн, или 73% больше, чем в 2023 году. Об этом заявил глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев .

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Из них наибольшие суммы были уплачены за:

единым налогом — 519,3 млн грн;

единым социальным вкладом — 403,1 млн грн;

налогом на доходы физических лиц — 378,8 млн грн;

налогом на добавленную стоимость — 172 млн грн.

«Благодаря совместным мерам Минфина и Государственной налоговой службы во второй половине 2024 года произошли положительные сдвиги по детенизации на многострадальном рынке провайдеров, в частности, легализации наемного труда и заработных плат», — заявил Гетманцев.

Он также отметил, что анализ данных за 3 и 4 кварталы 2024 свидетельствует о положительных тенденциях в увеличении уплаты налогов и размера заработных плат у большинства интернет-провайдеров.

У 11 интернет-провайдеров средние заработные платы выросли в 4 квартале более чем вдвое (сеть «O» с 15 до 39 тыс. грн, сеть «L» с 14 тыс. до 31 тыс. грн), еще в 12 компаниях, они выросли более чем в полтора раза.

У большей части провайдеров выросло количество наемных работников, практически у всех — уплата налогов в бюджет и Пенсионный фонд.

Уровень налоговой нагрузки по компаниям, работающим на общей системе налогообложения (вместе с взносами в пенсионный фонд), вырос с 16,4% в 3 квартале до 22,3% в 4 квартале и по физическим лицам предпринимателям с 6,2% до 7,6%.

Более половины компаний интернет-провайдеров увеличили уплату налогов за 4 квартал 2024 года более чем на 50% по сравнению с 3 кварталом 2024 года, отдельные компании — в 3−4 раза.