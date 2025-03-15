Российские военные нанесли массированный удар по энергетике в Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.
Повреждения существенные: Враг атаковал энергообъекты в двух областях
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Отмечается, что без света осталась часть жителей Днепропетровской и Одесской областей.
«Повреждения существенные. Энергетики уже трудятся на местах. Делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в дома», — заявили в компании.
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Источник: Минфин
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Комментарии - 1
Інший лише прийшов до влади і теж як і обіцяв «вже закінчив» війну.
Так і живемо. Брехня на брехні а страждає народ. Брехуни ж процвітають.