Повреждения существенные: Враг атаковал энергообъекты в двух областях

Российские военные нанесли массированный удар по энергетике в Днепропетровской и Одесской областях. Об этом сообщает пресс-служба ДТЭК.

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Отмечается, что без света осталась часть жителей Днепропетровской и Одесской областей.

«Повреждения существенные. Энергетики уже трудятся на местах. Делаем все возможное, чтобы как можно скорее вернуть электроснабжение в дома», — заявили в компании.