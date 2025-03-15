Зеленский рассказал об этапе переговоров по соглашению о полезных ископаемых с США

Рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США уже готово и дальше планируется разработка детального документа с конкретными цифрами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает РБК-Украина.

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Президент пояснил, что сейчас есть рамочное соглашение о полезных ископаемых, после которого страны будут готовить «глубже».

По его словам, следующим этапом станет разработка детального соглашения с конкретными цифрами и процентами, которое будет подано на ратификацию в украинский парламент.

«Есть рамочная сделка, а потом уже более глубокая сделка, которая должна быть с цифрами, с процентами, идти в украинский парламент на ратификацию. Этот план не изменился и последовательность действий не изменилась. Первое — рамочная сделка, подписание, далее определяем команды, которые работают над предметным вторым соглашением. Она будет подана на ратификацию», — отметил Зеленский.

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Напомним

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о дальнейших шагах после подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.