Рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США уже готово и дальше планируется разработка детального документа с конкретными цифрами. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с журналистами, сообщает РБК-Украина.
Зеленский рассказал об этапе переговоров по соглашению о полезных ископаемых с США
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Президент пояснил, что сейчас есть рамочное соглашение о полезных ископаемых, после которого страны будут готовить «глубже».
По его словам, следующим этапом станет разработка детального соглашения с конкретными цифрами и процентами, которое будет подано на ратификацию в украинский парламент.
«Есть рамочная сделка, а потом уже более глубокая сделка, которая должна быть с цифрами, с процентами, идти в украинский парламент на ратификацию. Этот план не изменился и последовательность действий не изменилась. Первое — рамочная сделка, подписание, далее определяем команды, которые работают над предметным вторым соглашением. Она будет подана на ратификацию», — отметил Зеленский.
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Напомним
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о дальнейших шагах после подписания соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.
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