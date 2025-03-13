Украина попросила снизить новый транш МВФ. В чем причина

Украина инициировала уменьшение размера транша по результатам седьмого пересмотра программы Механизма расширенного финансирования (Extended Fund Facility — EFF) с МВФ поскольку пока не нуждается в дополнительных средствах и надеется привлечь их позже. Об этом глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев рассказал в интервью Укринформу.

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Подробности

«Это позиция Министерства финансов, которая сформировалась с учетом нескольких обстоятельств. Во-первых, учитывая достаточную текущую ликвидность, достаточные остатки средств на Едином казначейском счете. И действительно текущее состояние публичных финансов достаточно хорошее, учитывая это и на достаточность международных резервов, нет нужды получать теперь предусмотренные программой деньги.

Гетманцев отметил, что Украина не отказывается от этих средств, речь идет только о переносе выплат на следующие транши.

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«С такой позицией правительства можно согласиться. Ведь если бюджетные нужды 2025 года более-менее обеспечены благодаря уже подтвержденной международной помощи, то с 2026-м, особенно — с 2027 годом, пока имеем, к сожалению, наибольшую неопределенность за все время, начиная с февраля 2022 года».

Он добавил, что перенос сроков привлечения части средств также позволит сэкономить на обслуживании долга.

«Перенос сроков получения части ссуды — это еще и об экономии на обслуживании долга. Сбережение будет небольшим, но, согласитесь, не лишним для бюджета», — сказал Гетманцев.

Напомним

В конце февраля Украина и МВФ достигли договоренности на уровне персонала о седьмом пересмотре программы EFF, по его итогам Украина получит около $400 млн.