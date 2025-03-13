Рада поддержала выплаты военным компенсаций за неиспользованный отпуск

Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о компенсации военнослужащим за неиспользованный отпуск. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

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За законопроект проголосовали 290 депутатов.

Данный законопроект предусматривает, что военнослужащие, которые не смогли использовать свои ежегодные и дополнительные отпуска при мобилизации, получат денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпусков в случае увольнения со службы.

Далее законопроект должен быть рассмотрен во втором чтении.

Напомним

«Минфин» писал, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 6506−1 относительно осовременивания размера денежного обеспечения полицейских.