Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект о компенсации военнослужащим за неиспользованный отпуск. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
Рада поддержала выплаты военным компенсаций за неиспользованный отпуск
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За законопроект проголосовали 290 депутатов.
Данный законопроект предусматривает, что военнослужащие, которые не смогли использовать свои ежегодные и дополнительные отпуска при мобилизации, получат денежную компенсацию за все неиспользованные дни отпусков в случае увольнения со службы.
Далее законопроект должен быть рассмотрен во втором чтении.
Напомним
«Минфин» писал, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 6506−1 относительно осовременивания размера денежного обеспечения полицейских.
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