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13 марта 2025, 15:51 Читати українською

С июня украинцам снизят лимиты на денежные переводы: советы от банкира

С февраля 2025 г. в Украине действуют лимиты на денежные переводы в размере 150 000 грн в месяц для средств из неподтвержденных источников, а с 1 июня ограничения составят уже 100 000 грн в месяц. Заместитель председателя правления «Глобус Банка» Анна Довгальская рассказала, как изменилась динамика карточных переводов с прошлого месяца.

С февраля 2025 г.
Фото: AI

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Чтобы избежать лимитов, клиенты часто пытаются открывать счета в разных банках и больше используют переводы на IBAN. Однако есть часть клиентов, которые, чтобы уберечься от ненужных рисков, стали более тщательно относиться к таким банальным и часто непринужденным транзакциям, как «сброс денег на карту» родственникам или знакомым.

По ее словам, в начале февраля наблюдалось снижение количества карточных переводов — в пределах 12%, а их объем сократился в среднем на 18%. Однако уже ближе к середине месяца ситуация выровнялась с незначительной проекцией-ожиданием роста в марте-апреле — в пределах 1−3%.

«Мы отслеживаем тенденции и анализируем влияние новых правил на поведение клиентов. Обычно начальный период после любых нововведений требует определенной адаптации, для которой характерны колебания в объемах переводов, но в течение 2−3 месяцев ситуация должна стабилизироваться. Ведь новые правила направлены именно на защиту добросовестных пользователей банковских услуг и предотвращения использования финансовой системы».

Она отметила, что большинство ведущих банков уже длительное время применяют рискоориентированный подход к анализу клиентской базы, так что с 1 февраля существенных изменений в количестве клиентов высокого уровня риска из-за новых правил карточных переводов не наблюдается.

Довгальская напомнила, что с 1 июня 2025 года планируются следующие изменения по карточным переводам. Уровень лимита на карточные переводы для клиентов среднего и низкого уровня рисков снизится до 100 000 грн в месяц, хотя для клиентов высокого уровня риска лимит останется на нынешнем уровне — 50 000 грн в месяц.

Рекомендации

Банкир предоставила несколько важных рекомендаций, которые окажутся полезными клиентам и помогут им избежать неудобств, связанных с будущими карточными ограничениями. Итак, что нужно сделать:

  • Заблаговременно позаботиться о документальном подтверждении доходов (справки ОК-5 и ОК-7, налоговая декларация, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности или другие документы, подтверждающие законность полученных доходов). Ведь в случае необходимости банк может пойти на встречу клиенту и увеличить лимит.
  • Оптимизировать количество счетов (не стоит открывать чрезмерное количество счетов во избежание применения лимитов, вместо этого следует позаботиться о закрытии «пустых» / неработающих счетов).
  • Настройка автоматических платежей в мобильных приложениях, в личных кабинетах (например, при оплате коммунальных услуг, подписках на электронные услуги, как, например, на онлайн-медиа).
  • Использовать цифровые инструменты оплаты (приложение «Действие», электронный кабинет налогоплательщика и т. п.).

«Заблаговременная подготовка необходимой документации станет залогом комфортного пользования банковскими услугами в новых условиях. Поэтому призываем клиентов своевременно подготовиться к планируемым изменениям с 1 июня 2025 года, а банковские эксперты готовы предоставить исчерпывающие консультации», — добавила Довгальская.

Напомним

«Минфин» писал, что в декабре 2024 года крупнейшие банки договорились снизить лимиты переводов для клиентов без подтвержденных источников доходов.

В украинских банках с 1 февраля начали действовать новые лимиты на переводы денег с карты на карту и по реквизитам.

Ограничения ввели для клиентов без подтвержденных доходов:

  • клиенты «высокой» группы риска — лимит 50 000 грн в месяц;
  • клиенты «средней и «низкой» групп риска — лимит 150 000 грн в месяц (с 1 июня — 100 000 грн).

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
+30
zzzachary
zzzachary
13 марта 2025, 16:25
#
От що воно дало крім незручності? Хотілось би пояснень і якихось розрахунків з результатами, менше корупції, економіка зросла на 10% тому що якщо ніякої користі тоді навіщо якщо всі говорять що це зайве!
+
+15
Alek Cristo
Alek Cristo
13 марта 2025, 17:21
#
Корупція нікуди не зникне, бо це суть країни.
незручності - то тільки для звичайних смертних, олігархам ніяких незручностей не було і не буде.

а зростяння економіки — то тільки на паперах, менше дивіться телемарафон.
+
0
sultepronit
sultepronit
13 марта 2025, 17:57
#
То ви за те, що простим смертним ганяти з карти на карту від 200 000 в місяць — норм? Ми з вами точно одаково смертні?
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