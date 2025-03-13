С июня украинцам снизят лимиты на денежные переводы: советы от банкира

С февраля 2025 г. в Украине действуют лимиты на денежные переводы в размере 150 000 грн в месяц для средств из неподтвержденных источников, а с 1 июня ограничения составят уже 100 000 грн в месяц. Заместитель председателя правления « Глобус Банка» Анна Довгальская рассказала , как изменилась динамика карточных переводов с прошлого месяца.

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Чтобы избежать лимитов, клиенты часто пытаются открывать счета в разных банках и больше используют переводы на IBAN. Однако есть часть клиентов, которые, чтобы уберечься от ненужных рисков, стали более тщательно относиться к таким банальным и часто непринужденным транзакциям, как «сброс денег на карту» родственникам или знакомым.

По ее словам, в начале февраля наблюдалось снижение количества карточных переводов — в пределах 12%, а их объем сократился в среднем на 18%. Однако уже ближе к середине месяца ситуация выровнялась с незначительной проекцией-ожиданием роста в марте-апреле — в пределах 1−3%.

«Мы отслеживаем тенденции и анализируем влияние новых правил на поведение клиентов. Обычно начальный период после любых нововведений требует определенной адаптации, для которой характерны колебания в объемах переводов, но в течение 2−3 месяцев ситуация должна стабилизироваться. Ведь новые правила направлены именно на защиту добросовестных пользователей банковских услуг и предотвращения использования финансовой системы».

Она отметила, что большинство ведущих банков уже длительное время применяют рискоориентированный подход к анализу клиентской базы, так что с 1 февраля существенных изменений в количестве клиентов высокого уровня риска из-за новых правил карточных переводов не наблюдается.

Довгальская напомнила, что с 1 июня 2025 года планируются следующие изменения по карточным переводам. Уровень лимита на карточные переводы для клиентов среднего и низкого уровня рисков снизится до 100 000 грн в месяц, хотя для клиентов высокого уровня риска лимит останется на нынешнем уровне — 50 000 грн в месяц.

Рекомендации

Банкир предоставила несколько важных рекомендаций, которые окажутся полезными клиентам и помогут им избежать неудобств, связанных с будущими карточными ограничениями. Итак, что нужно сделать:

Заблаговременно позаботиться о документальном подтверждении доходов (справки ОК-5 и ОК-7, налоговая декларация, зарплатные ведомости, подтверждение зачислений от государственных органов, подтвержденные доходы членов семей, подтверждение волонтерской деятельности или другие документы, подтверждающие законность полученных доходов). Ведь в случае необходимости банк может пойти на встречу клиенту и увеличить лимит.

Оптимизировать количество счетов (не стоит открывать чрезмерное количество счетов во избежание применения лимитов, вместо этого следует позаботиться о закрытии «пустых» / неработающих счетов).

Настройка автоматических платежей в мобильных приложениях, в личных кабинетах (например, при оплате коммунальных услуг, подписках на электронные услуги, как, например, на онлайн-медиа).

Использовать цифровые инструменты оплаты (приложение «Действие», электронный кабинет налогоплательщика и т. п. ).

«Заблаговременная подготовка необходимой документации станет залогом комфортного пользования банковскими услугами в новых условиях. Поэтому призываем клиентов своевременно подготовиться к планируемым изменениям с 1 июня 2025 года, а банковские эксперты готовы предоставить исчерпывающие консультации», — добавила Довгальская.

Напомним

«Минфин» писал, что в декабре 2024 года крупнейшие банки договорились снизить лимиты переводов для клиентов без подтвержденных источников доходов.

В украинских банках с 1 февраля начали действовать новые лимиты на переводы денег с карты на карту и по реквизитам.

Ограничения ввели для клиентов без подтвержденных доходов:

клиенты «высокой» группы риска — лимит 50 000 грн в месяц;

клиенты «средней и «низкой» групп риска — лимит 150 000 грн в месяц (с 1 июня — 100 000 грн).