Рост цен на яйца в США в феврале продолжился, при этом аналитики пока не ожидают изменения тенденции, сообщает MarketWatch.
Рост цен на яйца в США в феврале продолжился, изменения тенденции не ожидается
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Как изменились цены
За прошлый месяц они подорожали более чем на 10% после скачка на 15,2% в январе (максимальный месячный прирост с июня 2015 года).
В феврале упаковка из 12 крупных яиц стоила в среднем рекордные $5,9 по сравнению с примерно $2,5 год назад, согласно опубликованным в среду официальным данным. Для сравнения, в 2021 году стоимость такой коробки составляла менее $1,5.
Оптовые цены в некоторых штатах даже превысили $10 за дюжину.
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Резкое подорожание обусловлено вспышкой птичьего гриппа, из-за чего были забиты миллионы кур. Для восстановления популяции несушек требуется не менее нескольких месяцев.
Еще одним фактором в ближайшее время станет Пасха. Это самый значимый период продаж яиц в году. У католиков и православных в 2025 году она приходится на один день — 20 апреля.
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Комментарии - 5
Звідки в сизрані зарплати в доларах?
Так у вас, в среднем в пересчете на доллар всё дороже
Почекай, зараз ще пиво здорожчає в США
Яйця в Україні коштують меньше 2 доларів.
* https://www.atbmarket.com/product/ajce-kurace-10-st-asensvit-spravzni-veletni-visa-kategoria-fas?query=%D1%8F%D0%B9%D1%86
Яйця в США коштують від 8-9 доларів.
* https://www.walmart.com/ip/Great-Value-Cage-Free-Large-White-Eggs-12-Count/421705528?classType=REGULAR
* https://www.walmart.com/ip/Vital-Farms-Pasture-Raised-Grade-A-Large-Brown-Eggs-12-Count/115864065?classType=REGULAR&athbdg=L1600&adsRedirect=true
Ні, ти постиш погано бо крим примитивних накидів не пишеш геть нічого
До слова про пиво.
Стела в Україні коштує в роздріб 1,2$
* https://www.atbmarket.com/product/pivo-05-l-stella-artois
Стела в США оптом в коробці з 12 банок коштує 1,25$
* https://www.walmart.com/ip/Stella-Artois-Premium-Lager-Domestic-Beer-12-Pack-12-fl-oz-Aluminum-Cans-5-ABV/129086337?classType=REGULAR
І це ж ще не подіяли тарифи Трумпа, а це десь +1 долар до вартості кожної банки.
по безработице в США равен $40
в неделю…
Яйцами и пивом можно
затариться по полной…