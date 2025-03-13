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13 марта 2025, 12:42 Читати українською

Рост цен на яйца в США в феврале продолжился, изменения тенденции не ожидается

Рост цен на яйца в США в феврале продолжился, при этом аналитики пока не ожидают изменения тенденции, сообщает MarketWatch.

Рост цен на яйца в США в феврале продолжился, при этом аналитики пока не ожидают изменения тенденции, сообщает MarketWatch.
Фото: depositphotos

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Как изменились цены

За прошлый месяц они подорожали более чем на 10% после скачка на 15,2% в январе (максимальный месячный прирост с июня 2015 года).

В феврале упаковка из 12 крупных яиц стоила в среднем рекордные $5,9 по сравнению с примерно $2,5 год назад, согласно опубликованным в среду официальным данным. Для сравнения, в 2021 году стоимость такой коробки составляла менее $1,5.

Оптовые цены в некоторых штатах даже превысили $10 за дюжину.

Читайте также: Из-за птичьего гриппа в США наблюдают рекордный рост цен на яйца

Резкое подорожание обусловлено вспышкой птичьего гриппа, из-за чего были забиты миллионы кур. Для восстановления популяции несушек требуется не менее нескольких месяцев.

Еще одним фактором в ближайшее время станет Пасха. Это самый значимый период продаж яиц в году. У католиков и православных в 2025 году она приходится на один день — 20 апреля.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 5

+
+15
Три літри
Три літри
13 марта 2025, 12:51
#
В інсті вже гуляють жарти коли в перукарні клієнта розраховуєтся готівкою у вигляді яець, а замість гаманця лоток
+
+30
Dimamizdm1
Dimamizdm1
13 марта 2025, 13:05
#
Дорогая редакция, вас всё американские яйца беспокоят? При среднем доходе у нас на семью в $9500, это вообще копейки. Даже если они ещё втрое подорожают, этого никто не заметит. Напишите лучше про цены на продукты в Киеве. Недавно сравнивали с родственником цены на продукты в Киеве и Майами. Так у вас , в среднем в пересчете на доллар всё дороже, а средняя з.п. на семью в пятнадцать раз меньше.
+
+15
Три літри
Три літри
13 марта 2025, 13:19
#
Дорогая редакция, вас всё американские яйца беспокоят? При среднем доходе у нас на семью в $9500, это вообще копейки.

Звідки в сизрані зарплати в доларах?

Так у вас, в среднем в пересчете на доллар всё дороже

Почекай, зараз ще пиво здорожчає в США

Яйця в Україні коштують меньше 2 доларів.
* https://www.atbmarket.com/product/ajce-kurace-10-st-asensvit-spravzni-veletni-visa-kategoria-fas?query=%D1%8F%D0%B9%D1%86

Яйця в США коштують від 8-9 доларів.

* https://www.walmart.com/ip/Great-Value-Cage-Free-Large-White-Eggs-12-Count/421705528?classType=REGULAR
* https://www.walmart.com/ip/Vital-Farms-Pasture-Raised-Grade-A-Large-Brown-Eggs-12-Count/115864065?classType=REGULAR&athbdg=L1600&adsRedirect=true
+
0
Три літри
Три літри
13 марта 2025, 13:34
#
Це ти себе нахвалюєш?

Ні, ти постиш погано бо крим примитивних накидів не пишеш геть нічого

До слова про пиво.

Стела в Україні коштує в роздріб 1,2$
* https://www.atbmarket.com/product/pivo-05-l-stella-artois

Стела в США оптом в коробці з 12 банок коштує 1,25$
* https://www.walmart.com/ip/Stella-Artois-Premium-Lager-Domestic-Beer-12-Pack-12-fl-oz-Aluminum-Cans-5-ABV/129086337?classType=REGULAR

І це ж ще не подіяли тарифи Трумпа, а це десь +1 долар до вартості кожної банки.
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
13 марта 2025, 14:59
#
Минимальный размер пособия
по безработице в США равен $40
в неделю…

Яйцами и пивом можно
затариться по полной…
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