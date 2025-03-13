Рост цен на яйца в США в феврале продолжился, изменения тенденции не ожидается

Рост цен на яйца в США в феврале продолжился, при этом аналитики пока не ожидают изменения тенденции, сообщает MarketWatch.

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Как изменились цены

За прошлый месяц они подорожали более чем на 10% после скачка на 15,2% в январе (максимальный месячный прирост с июня 2015 года).

В феврале упаковка из 12 крупных яиц стоила в среднем рекордные $5,9 по сравнению с примерно $2,5 год назад, согласно опубликованным в среду официальным данным. Для сравнения, в 2021 году стоимость такой коробки составляла менее $1,5.

Оптовые цены в некоторых штатах даже превысили $10 за дюжину.

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Резкое подорожание обусловлено вспышкой птичьего гриппа, из-за чего были забиты миллионы кур. Для восстановления популяции несушек требуется не менее нескольких месяцев.

Еще одним фактором в ближайшее время станет Пасха. Это самый значимый период продаж яиц в году. У католиков и православных в 2025 году она приходится на один день — 20 апреля.