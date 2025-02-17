В США наблюдается значительный дефицит яиц, что привело к рекордному росту цен. Причиной тому птичий грипп, который с 2022 года поразил миллионы птиц во многих штатах страны. Об этом пишет Лига.
Из-за птичьего гриппа в США наблюдают рекордный рост цен на яйца
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Что известно
Из-за вспышки вируса фермеры были вынуждены массово уничтожать зараженную птицу, чтобы предотвратить дальнейшее распространение болезни. Только за последний квартал 2024 года в США было потеряно более 20 миллионов кур-несушек, что, по данным Бюро трудовой статистики США, обусловило рост цен на яйца на 9% в январе по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года.
За последние четыре недели цены на яйца в США взлетели еще на 15%. Средняя стоимость дюжины яиц достигла рекордного уровня — 4,95 доллара США. В некоторых регионах, в частности в Калифорнии, цены доходят даже до 10 долларов за дюжину.
Калифорния, производящая значительную часть яиц самостоятельно, пострадала от дефицита больше всего. Местные потери кур и проблемы с логистикой значительно усугубили ситуацию.
Подробности
Из-за резкого сокращения производства яиц, крупные розничные сети, такие как Trader Joe's и Kroger, ввели ограничения на продажу яиц, чтобы предотвратить паническое скопление, которое наблюдалось в начале пандемии COVID-19 с туалетной бумагой.
Семейные фермы, такие как Billy's Egg Farm и Maust's California Poultry, работающие уже много лет, сейчас переживают небывалый наплыв клиентов. Сотни машин каждый день стоят в очередях за яйцами, и весь запас раскупается очень быстро.
По словам Пола Мауста из Maust's California Poultry, «Предложение упало, а спрос остался высоким, поэтому цены выросли».
Некоторые фермеры предлагают американцам решить проблему своими силами, начав выращивать собственных кур.
Эксперты прогнозируют, что цены на яйца могут вернуться в норму после возобновления популяции кур, но точный срок зависит от успеха борьбы с птичьим гриппом и способности фермеров быстро восстановить поголовье.
В то же время аналитики советуют потребителям не паниковать и не скупать яйца в больших количествах.
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https://youtu.be/vSx9mX1NXZM?si=pv0kdhxJeNiCyPPJ
Американцы готовы создавать очереди и покупать у своих фермеров
куриные яйца по цене от $4,95 до $10 за дюжину, но не готовы
покрыть хоть часть дефицита куриных яиц импортом из Мексики…
Средняя цена куриных яиц для всех стран составляет 2.97 USD