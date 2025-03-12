Недавнее падение биткоина обусловлено общими проблемами на рынке рисковых активов, а не чисто криптовалютными факторами. Об этом заявил главный исследователь отдела цифровых активов британского международного финансового конгломерата Standard Chartered Джефф Кендрик, сообщает The Block.
Падение биткоина: в Standard Chartered назвали причины
► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах
«По моему мнению, биткоин вполне уверенно держался в группе „Великолепная семерка плюс биткоин“, если принимать во внимание коррекцию на волатильность. Больше всего колебаний испытывала Tesla, а меньше всего — Meta и Apple. Другие активы, с учетом волатильности, демонстрировали показатели, близкие к биткоину», — сказал Кендрик.
Он также отметил, что текущее падение курса биткоина, по его мнению, обусловлено общей атмосферой рынка, а не внутренними проблемами самой криптовалюты.
Рост биткоина
Кендрик считает, что для восстановления биткоина будет зависеть от двух потенциальных катализаторов:
- общее улучшение ситуации на рынке рисковых активов,
- положительные новости, касающиеся непосредственно биткоина, например, приобретение значительных объемов криптовалюты государственными учреждениями США или других стран.
Касаясь рынков рисковых активов, Кендрик подчеркнул, что определенность в вопросах тарифов или скорейшее решение Федеральной резервной системы США о снижении процентных ставок могут стать толчком к росту.
«Быстрый переход к снижению ставки ФРС, когда вероятность снижения на майском заседании будет 75%, а не 50% на текущий момент, может стать триггером для восстановления», — пояснил он.
Прогноз
При этом Кендрик предостерег, что в случае продолжения нисходящего тренда падение ниже отметки $76 500 может быстро спровоцировать снижение курса биткоина до уровня около $69 000.
В то же время он подтвердил свой долгосрочный положительный прогноз, согласно которому биткоин достигнет $200 000 к концу 2025 года.
«Несмотря на временные колебания, мой прогноз в $200 000 остается неизменным. Более того, вся эта нестабильность увеличивает вероятность того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки, что лишь усиливает мою уверенность в долгосрочном прогнозе», — отметил Кендрик.
Напомним
В феврале 2025 года в Standard Chartered заявили, что цена биткоина взлетит до $500 000 до того, как Дональд Трамп покинет пост президента США.
«Минфин» писал, что в ночь с 10 на 11 марта цена первой криптовалюты в моменте упала до $76 806.
На момент написания новости биткоин торгуется около $82 500. При этом ночью цифровое золото падало до $79 356. За неделю падение актива составило 8%.
Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 4
та ні, ну це точно навряд, максимум при найоптимістичніших розкладах рівня 150 штук плюс мінус, бо на +100 біток не зростав ніколи) +20−30 приблизно так, а одразу сотку оце, навряд