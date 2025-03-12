Падение биткоина: в Standard Chartered назвали причины

Недавнее падение биткоина обусловлено общими проблемами на рынке рисковых активов, а не чисто криптовалютными факторами. Об этом заявил главный исследователь отдела цифровых активов британского международного финансового конгломерата Standard Chartered Джефф Кендрик, сообщает The Block.

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

«По моему мнению, биткоин вполне уверенно держался в группе „Великолепная семерка плюс биткоин“, если принимать во внимание коррекцию на волатильность. Больше всего колебаний испытывала Tesla, а меньше всего — Meta и Apple. Другие активы, с учетом волатильности, демонстрировали показатели, близкие к биткоину», — сказал Кендрик.

Он также отметил, что текущее падение курса биткоина, по его мнению, обусловлено общей атмосферой рынка, а не внутренними проблемами самой криптовалюты.

Рост биткоина

Кендрик считает, что для восстановления биткоина будет зависеть от двух потенциальных катализаторов:

общее улучшение ситуации на рынке рисковых активов,

положительные новости, касающиеся непосредственно биткоина, например, приобретение значительных объемов криптовалюты государственными учреждениями США или других стран.

Касаясь рынков рисковых активов, Кендрик подчеркнул, что определенность в вопросах тарифов или скорейшее решение Федеральной резервной системы США о снижении процентных ставок могут стать толчком к росту.

«Быстрый переход к снижению ставки ФРС, когда вероятность снижения на майском заседании будет 75%, а не 50% на текущий момент, может стать триггером для восстановления», — пояснил он.

Прогноз

При этом Кендрик предостерег, что в случае продолжения нисходящего тренда падение ниже отметки $76 500 может быстро спровоцировать снижение курса биткоина до уровня около $69 000.

В то же время он подтвердил свой долгосрочный положительный прогноз, согласно которому биткоин достигнет $200 000 к концу 2025 года.

«Несмотря на временные колебания, мой прогноз в $200 000 остается неизменным. Более того, вся эта нестабильность увеличивает вероятность того, что Федеральная резервная система снизит процентные ставки, что лишь усиливает мою уверенность в долгосрочном прогнозе», — отметил Кендрик.

Напомним

В феврале 2025 года в Standard Chartered заявили, что цена биткоина взлетит до $500 000 до того, как Дональд Трамп покинет пост президента США.

«Минфин» писал, что в ночь с 10 на 11 марта цена первой криптовалюты в моменте упала до $76 806.

На момент написания новости биткоин торгуется около $82 500. При этом ночью цифровое золото падало до $79 356. За неделю падение актива составило 8%.