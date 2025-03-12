Продажи авто из Китая в Украине обвалились на 35%

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Из этого количества: новых — 690 ед. (-31%); б/у — 210 ед. (-46%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 83%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения

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Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая.

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