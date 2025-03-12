За прошедший месяц украинцы приобрели 900 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 35% меньше по сравнению с февралем 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром.
Продажи авто из Китая в Украине обвалились на 35%
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Что выбирали украинцы
Из этого количества: новых — 690 ед. (-31%); б/у — 210 ед. (-46%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 83%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения
- BYD Song Plus — 116 ед.;
- Zeekr 7X — 65 ед.;
- VW ID.4 — 55 ед.;
- Zeekr 001 — 46 ед.;
- VW ID.Unyx — 45 ед.
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Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая.
- Zeekr 001 — 32 ед.;
- Zeekr 7X — 18 ед.;
- VW ID.4 — 14 ед.;
- Tesla Model 3 — 13 ед.;
- Honda M-NV — 10 ед.
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