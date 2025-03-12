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12 марта 2025, 9:15 Читати українською

Продажи авто из Китая в Украине обвалились на 35%

За прошедший месяц украинцы приобрели 900 легковых авто, ввезенных из Китая. Это на 35% меньше по сравнению с февралем 2024 года. Об этом сообщает Укравтопром.

За прошедший месяц украинцы приобрели 900 легковых авто, ввезенных из Китая.
Фото: depositphotos

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Что выбирали украинцы

Из этого количества: новых — 690 ед. (-31%); б/у — 210 ед. (-46%) ед. Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 83%.

Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения

  • BYD Song Plus — 116 ед.;
  • Zeekr 7X — 65 ед.;
  • VW ID.4 — 55 ед.;
  • Zeekr 001 — 46 ед.;
  • VW ID.Unyx — 45 ед.

Читайте также: В Украине растет спрос на электрокары: какие модели самые популярные

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая.

  • Zeekr 001 — 32 ед.;
  • Zeekr 7X — 18 ед.;
  • VW ID.4 — 14 ед.;
  • Tesla Model 3 — 13 ед.;
  • Honda M-NV — 10 ед.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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Андрій М***к
Андрій М***к
12 марта 2025, 10:04
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Ну і що робити потім з цими корчами на вторинному ринку. Всілякі Джилі, БІД, Чана, Чері, Бріліанс, Грейт Вол, Ліфан, Даді, Жак, Ютонг, Донг Фенг…або згнили або коштують копійки, адже нікому не потрібні. Це як АЗЛК-автомобиль заранее лишенньій качества. Китай авто машина вічна, купив і х*р продасиш. А гарантія? А офіційний сервіс в якому тобі її поремонтують?
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