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11 марта 2025, 14:52 Читати українською

Какие авто дарили украинцы в 2024 году. Топ-10 моделей

В прошлом году украинцы воспользовались возможностью дарения авто 38 685 раз, что является рекордным показателем. Это в десять раз больше, чем в 2023 году, когда было подарено только 3790 автомобилей, и почти в 20 раз больше, чем в 2022 году, когда было подарено 1977 автомобилей. Об этом сообщают аналитики Института исследований авторынка.

В прошлом году украинцы воспользовались возможностью дарения авто 38 685 раз, что является рекордным показателем.
Фото: depositphotos

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Что известно

Исследование статистики дарения автомобилей показало, что средний возраст таких транспортных средств составляет 13 лет. Это свидетельствует о том, что украинцы активно дарят автомобили с пробегом, что может быть связано с разными факторами, такими как экономические условия или желание передать любимый автомобиль близкому человеку.

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Сколько подарили авто в 2024 году:

  • Легковых — 32 880 шт.
  • Грузовых — 4 173 шт.
  • Полуприцепов — 554 шт.
  • Прицепов — 494 шт.
  • Мотоциклов — 384 шт.
  • Автобусов — 167 шт.
  • Мопедов — 23 шт.
  • Квадроциклов — 7 шт.
  • Трициклов — 3 шт.

Какие марки дарили чаще всего:

  • Volkswagen — 4135 шт.
  • Toyota — 3233 шт.
  • Renault — 2313 шт.
  • Mercedes-Benz — 2232 шт.
  • Hyundai — 1824 шт.
  • Ford — 1774 шт.
  • Nissan — 1716 шт.
  • BMW — 1626 шт.
  • Skoda — 1570 шт.
  • Audi — 1355 шт.

Топ-10 моделей авто, которые дарили в Украине в 2024 году:

  • Skoda Octavia — 875 шт.
  • Volkswagen Passat — 773 шт.
  • Toyota RAV4 — 705 шт.
  • Mercedes-Benz Sprinter — 621 шт.
  • Volkswagen Transporter — 585 шт.
  • Toyota Camry — 571 шт.
  • Volkswagen Golf — 535 шт.
  • KIA Sportage — 473 шт.
  • Hyundai Tucson — 466 шт.
  • BMW X5 — 438 шт.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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