Какие авто дарили украинцы в 2024 году. Топ-10 моделей

В прошлом году украинцы воспользовались возможностью дарения авто 38 685 раз, что является рекордным показателем. Это в десять раз больше, чем в 2023 году, когда было подарено только 3790 автомобилей, и почти в 20 раз больше, чем в 2022 году, когда было подарено 1977 автомобилей. Об этом сообщают аналитики Института исследований авторынка.