В феврале население купило валюты на $835 млн больше, чем продало. Об этом говорится в отчетных данных Национального банка, передают Українські Новини.
Украинцы запасаются наличной валютой. Сколько купили в феврале
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На наличном валютном рынке в феврале чистая покупка валюты населением превысила продажу.
В феврале украинцы продали валюты на $1 139,9 млн в эквиваленте, а купили на $1 974,9 млн в эквиваленте.
За 2024 год население купило на $11 054,4 млн больше, чем продало.
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Источник: Минфин
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