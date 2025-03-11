Украинцы запасаются наличной валютой. Сколько купили в феврале

В феврале население купило валюты на $835 млн больше, чем продало. Об этом говорится в отчетных данных Национального банка , передают Українські Новини.

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На наличном валютном рынке в феврале чистая покупка валюты населением превысила продажу.

В феврале украинцы продали валюты на $1 139,9 млн в эквиваленте, а купили на $1 974,9 млн в эквиваленте.

За 2024 год население купило на $11 054,4 млн больше, чем продало.

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