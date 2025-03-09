Нацбанк за неделю купил рекордный объем валюты

Национальный Банк в период с 3 по 7 марта купил на рынке $10 млн валюты в эквиваленте. Такой объем является рекордом в текущем году. Продажа валюты за этот период составила $514 млн. Об этом свидетельствуют данные регулятора.

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В целом с начала года НБУ купил всего $16 млн валюты в эквиваленте, тогда как продажи достигли почти $7 млрд.

Такими действиями регулятор пытается поддерживать национальную валюту.

Официальная гривна в паре с долларом с 1 января 2025 укрепилась на 73 копейки.

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