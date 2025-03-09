Национальный Банк в период с 3 по 7 марта купил на рынке $10 млн валюты в эквиваленте. Такой объем является рекордом в текущем году. Продажа валюты за этот период составила $514 млн. Об этом свидетельствуют данные регулятора.
Нацбанк за неделю купил рекордный объем валюты
► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
В целом с начала года НБУ купил всего $16 млн валюты в эквиваленте, тогда как продажи достигли почти $7 млрд.
Такими действиями регулятор пытается поддерживать национальную валюту.
Официальная гривна в паре с долларом с 1 января 2025 укрепилась на 73 копейки.
Присоединяйтесь к multi валюте. Мобильное приложение, помогающее выгодно обменивать валюту
Читайте также: Произойдет ли глобальный обвал доллара на украинском рынке и не пора ли обменивать валюту
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 1