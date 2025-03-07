На Чернобыльской АЭС остановили тление защитной оболочки саркофага

Чрезвычайная ситуация на Чернобыльской атомной электростанции, которая возникла в результате российских обстрелов 14 февраля, ликвидирована. Об этом сообщила министерша защиты окружающей среды и природных ресурсов Светлана Гринчук.

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«14 февраля около двух часов ночи россияне атаковали ударным дроном с фугасной боевой частью Арка нового безопасного конфайнмента над разрушенным четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС. После ликвидации пожара наполнитель защитной оболочки Арки НБК продолжал тление. Сегодня в 12 часов этот процесс.

По ее словам, радиационная ситуация неизменна и находится под постоянным контролем.

На территории станции и дальше будет дежурить подразделение ГСЧС и будут продолжаться радиационный и тепловизионный мониторинги.

«Теперь наша задача — провести качественный анализ повреждения Арки НБК и возобновить ее функционирование», — добавила Гринчук.

Напомним

«Минфин» писал, что Кабмин выделил более 1,5 млрд грн в поддержку в безопасном состоянии укрытия Чернобыльской атомной электростанции, которое было повреждено в результате удара дронами россии 14 февраля.

Позже стало известно, что из административного бюджета Счета международного сотрудничества для Чернобыля 400 тысяч евро направят для исследования повреждение арки нового безопасного конфайнмента.