Президент США Дональд Трамп подписал долгожданный указ о создании стратегического резерва биткоинов и дополнительном запасе других цифровых активов. Об этом сообщает Bloomberg.
Трамп утвердил формирование стратегического запаса биткоинов. Крипторынок отреагировал падением
► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости
Несмотря на бурные одобрительные сообщения руководителей криптовалютных компаний в соцсетях, биткоин и другие криптовалюты отреагировали на этот шаг падением.
В распоряжении, первоначально обнародованном в X «криптоцаре» Белого дома Дэвидом Саксом, указано, что правительство не будет использовать деньги налогоплательщиков для финансирования стратегического резерва крупнейшего цифрового актива.
По словам Сакса, резерв будет капитализирован на средства биткоинов, уже принадлежащих федеральному правительству, которые были конфискованы в рамках уголовного или гражданского судопроизводства, и США не будут продавать криптовалюту, внесенную в этот резерв.
«Правительство не будет покупать дополнительные активы для резерва, кроме тех, которые получены в результате конфискации», — написал он.
Приказ Трампа уполномочивает министров финансов и торговли разрабатывать «бюджетно-нейтральные стратегии» для приобретения дополнительных биткоинов, при условии, что это не повлечет за собой дополнительных расходов для американских налогоплательщиков.
Сакс добавил, что тем же указом создается еще один запас, состоящий из других цифровых активов, кроме биткоина.
В отличие от стратегического резерва правительство не будет целенаправленно пополнять этот запас, а лишь будет управлять изъятыми активами под наблюдением Министерства финансов.
В настоящее время США владеют биткоинами на сумму около $16,4 млрд и семью другими токенами на около $400 млн, которые в основном связаны с конфискацией активов по гражданским и уголовным делам.
Реакция рынка
В моменте биткоин упал до $84 979, но затем начал отвоевывать позиции. На момент написания новости стоимость первой криптовалюты составляет около $88 000. За сутки актив потерял 4,5%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.
Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. За последние 24 часа Dogecoin потерял 7,7%, Cardano — 7,6%, Ethereum — 5,9%.
Выбирайте выгодные курсы и надежные сервисы для обмена криптовалюты с «Минфин»
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 5
Криптоцар не знає що інших грошей у держави немає…
Такі тепер бюрократи в США…
За словами Сакса, резерв буде капіталізовано коштом біткоїнів, які вже належать федеральному уряду, які були конфісковані в рамках кримінального або цивільного судочинства, і США не продаватимуть криптовалюту, внесену в цей резерв.
Криптоцар забув що держава забов'язана це майно реалізувати, а гроши перерахувати в бюджет на потреби платників податків.
«Уряд не буде купувати додаткові активи для резерву, крім тих, які отримані в результаті конфіскації», — написав він.
Такий фонт наврядчи можна буде назвати хоча б тактичним…
Наразі США володіють біткоїнами на суму близько $16,4 млрд і сімома іншими токенами на близько $400 млн, які в основному пов’язані з конфіскацією активів у цивільних і кримінальних справах.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bayden-bilyy-dim-byudzhet-ssha/32874611.html
Байден затвердив бюджет США на 2024 рік
…
Президент Сполучених Штатів Джо Байден 23 березня підписав схвалений Сенатом законопроєкт про фінансування уряду на 1,2 трлн д
Нагадаю що навіть допомога Україні і то на більшу суму надана.
«Такий фонт наврядчи можна буде назвати хоча б тактичним…»
Ну чому, сума вже зараз в них приємна в такому резерві, воно собі є і їсти не просить, а з часом можуть користуватися цими коштами знижуючи зовнішній борг США, можливо під такі речі навіть закони якісь відповідні приймуть.
«Наразі США володіють біткоїнами на суму близько $16,4 млрд і сімома іншими токенами на близько $400 млн, які в основному пов’язані з конфіскацією активів у цивільних і кримінальних справах.»
«Криптоцар забув що держава забов’язана це майно реалізувати, а гроши перерахувати в бюджет на потреби платників податків.»
Те що ти кажеш, само собою має сенс, але в контексті політики Трампа, ну приймуть закон відповідний і зроблять виключення для цього класу активів, наче закони під щось ніколи не приймалися, тим паче ті самі платники податків (криптани) підтримують Трампа в створенні такого резерву, тому, в розрізі США, справу зроблено
Я мав на увазі що гроші від конфіскації це теж гроші платників податків. Це не якись гроші яки прийшли ззовні, чи були подаровані.