Трамп утвердил формирование стратегического запаса биткоинов. Крипторынок отреагировал падением

Президент США Дональд Трамп подписал долгожданный указ о создании стратегического резерва биткоинов и дополнительном запасе других цифровых активов. Об этом сообщает Bloomberg.

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Несмотря на бурные одобрительные сообщения руководителей криптовалютных компаний в соцсетях, биткоин и другие криптовалюты отреагировали на этот шаг падением.

В распоряжении, первоначально обнародованном в X «криптоцаре» Белого дома Дэвидом Саксом, указано, что правительство не будет использовать деньги налогоплательщиков для финансирования стратегического резерва крупнейшего цифрового актива.

По словам Сакса, резерв будет капитализирован на средства биткоинов, уже принадлежащих федеральному правительству, которые были конфискованы в рамках уголовного или гражданского судопроизводства, и США не будут продавать криптовалюту, внесенную в этот резерв.

«Правительство не будет покупать дополнительные активы для резерва, кроме тех, которые получены в результате конфискации», — написал он.

Приказ Трампа уполномочивает министров финансов и торговли разрабатывать «бюджетно-нейтральные стратегии» для приобретения дополнительных биткоинов, при условии, что это не повлечет за собой дополнительных расходов для американских налогоплательщиков.

Сакс добавил, что тем же указом создается еще один запас, состоящий из других цифровых активов, кроме биткоина.

В отличие от стратегического резерва правительство не будет целенаправленно пополнять этот запас, а лишь будет управлять изъятыми активами под наблюдением Министерства финансов.

В настоящее время США владеют биткоинами на сумму около $16,4 млрд и семью другими токенами на около $400 млн, которые в основном связаны с конфискацией активов по гражданским и уголовным делам.

Реакция рынка

В моменте биткоин упал до $84 979, но затем начал отвоевывать позиции. На момент написания новости стоимость первой криптовалюты составляет около $88 000. За сутки актив потерял 4,5%. Об этом свидетельствуют данные CoinMarketCap.

Другие криптовалюты с наибольшей капитализацией также продемонстрировали падение. За последние 24 часа Dogecoin потерял 7,7%, Cardano — 7,6%, Ethereum — 5,9%.