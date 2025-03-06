Женщины выбрали лучший автомобиль года

Журналистки автомобильной тематики из 55 стран протестировали 81 авто и определили лучший автомобиль 2025 года. Победителем стал кроссовер Hyundai Santa Fe. Об этом сообщается на YouTube-странице Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY).

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Также в отдельных номинациях победили:

лучшее городское авто — MINI Copper;

лучший компактный SUV — Kia EV3;

лучший большой автомобиль — Audi A6 e-tron;

лучший большой SUV — Hyundai Santa Fe;

лучшее полноприводное авто/пикап — Toyota Land Cruiser Prado;

лучший производительный и роскошный автомобиль — Porsche Panamera.

Награду в номинации «Лучшая технология» женское жюри присудило BYD. В то же время самым благосклонным женщинам брендом назван Volvo.

Это 15 церемония награждения, которую проводит WWCOTY — организация, состоящая из 82 женщин автомобильных журналисток из 55 стран на пяти континентах.

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