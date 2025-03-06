Журналистки автомобильной тематики из 55 стран протестировали 81 авто и определили лучший автомобиль 2025 года. Победителем стал кроссовер Hyundai Santa Fe. Об этом сообщается на YouTube-странице Women's Worldwide Car of the Year (WWCOTY).
Женщины выбрали лучший автомобиль года
► Читайте страницу «Минфина» в фейсбуке: главные финансовые новости
Также в отдельных номинациях победили:
- лучшее городское авто — MINI Copper;
- лучший компактный SUV — Kia EV3;
- лучший большой автомобиль — Audi A6 e-tron;
- лучший большой SUV — Hyundai Santa Fe;
- лучшее полноприводное авто/пикап — Toyota Land Cruiser Prado;
- лучший производительный и роскошный автомобиль — Porsche Panamera.
Награду в номинации «Лучшая технология» женское жюри присудило BYD. В то же время самым благосклонным женщинам брендом назван Volvo.
Это 15 церемония награждения, которую проводит WWCOTY — организация, состоящая из 82 женщин автомобильных журналисток из 55 стран на пяти континентах.
Преимущества оформления полиса ОСАГО на «Минфине»
🎁 Собираем, анализируем, и показываем самые выгодные предложения
⏱️ Помогаем экономить и деньги, и время
🛡️ Сотрудничаем только с проверенными страховыми компаниями
🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.
💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.
🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.
Комментарии - 1