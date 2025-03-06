Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус примерно для 240 000 украинцев, бежавших от войны с россией, пишет Forbes.ua со ссылкой на Reuters.
У Трампа хотят лишить законного статуса 240 000 украинских беженцев
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Что известно
Ожидаемый уже в апреле шаг станет полной противоположностью к тому подходу, с которым украинцы сталкивались при администрации президента Джо Байдена.
Запланированное лишение защиты для украинцев началось еще до того, как Трамп публично поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.
Это часть более широких усилий администрации Трампа по лишению законного статуса более 1,8 млн мигрантов, которым разрешили въехать в США по временным программам, запущенным при администрации Байдена, сообщили источники.
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Согласно внутреннему электронному письму ICE, с которым ознакомилось агентство Reuters, мигранты, лишенные статуса, могут столкнуться с ускоренной процедурой депортации.
Напомним
В середине января при администрации Джо Байдена Министерство внутренней безопасности США объявило о продлении на 18 месяцев (до октября 2026 года) временного защищенного статуса (TPS) для украинцев, уже находящихся в США в связи с продолжающейся войной. Согласно правительственным данным, по программе TPS для Украины 103 700 украинцев находятся в США.
Еще одной программой, по которой украинские беглецы от войны попадают в США, является программа U4U, которую основал Байден. По состоянию на сентябрь 2023 года по программе U4U в США приехали более 150 000 украинцев.
Трамп в качестве кандидата пообещал положить конец программам Байдена, заявив, что они выходят за пределы законодательства США.
28 января Служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановлении программы для убегающих в США от войны украинцев United for Ukraine (U4U).
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