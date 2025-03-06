У Трампа хотят лишить законного статуса 240 000 украинских беженцев

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус примерно для 240 000 украинцев, бежавших от войны с россией, пишет Forbes.ua со ссылкой на Reuters.

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Что известно

Ожидаемый уже в апреле шаг станет полной противоположностью к тому подходу, с которым украинцы сталкивались при администрации президента Джо Байдена.

Запланированное лишение защиты для украинцев началось еще до того, как Трамп публично поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Это часть более широких усилий администрации Трампа по лишению законного статуса более 1,8 млн мигрантов, которым разрешили въехать в США по временным программам, запущенным при администрации Байдена, сообщили источники.

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