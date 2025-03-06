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6 марта 2025, 17:15 Читати українською

У Трампа хотят лишить законного статуса 240 000 украинских беженцев

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус примерно для 240 000 украинцев, бежавших от войны с россией, пишет Forbes.ua со ссылкой на Reuters.

Администрация президента США Дональда Трампа планирует отменить временный правовой статус примерно для 240 000 украинцев, бежавших от войны с россией, пишет Forbes.ua со ссылкой на Reuters.► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известноОжидаемый уже в апреле шаг станет полной противоположностью к тому подходу, с которым украинцы сталкивались при администрации президента Джо Байдена.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

Ожидаемый уже в апреле шаг станет полной противоположностью к тому подходу, с которым украинцы сталкивались при администрации президента Джо Байдена.

Запланированное лишение защиты для украинцев началось еще до того, как Трамп публично поспорил с президентом Украины Владимиром Зеленским на прошлой неделе.

Это часть более широких усилий администрации Трампа по лишению законного статуса более 1,8 млн мигрантов, которым разрешили въехать в США по временным программам, запущенным при администрации Байдена, сообщили источники.

Читайте также: США приостановили действие программы U4U для беженцев из Украины

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Согласно внутреннему электронному письму ICE, с которым ознакомилось агентство Reuters, мигранты, лишенные статуса, могут столкнуться с ускоренной процедурой депортации.

Напомним

В середине января при администрации Джо Байдена Министерство внутренней безопасности США объявило о продлении на 18 месяцев (до октября 2026 года) временного защищенного статуса (TPS) для украинцев, уже находящихся в США в связи с продолжающейся войной. Согласно правительственным данным, по программе TPS для Украины 103 700 украинцев находятся в США.

Еще одной программой, по которой украинские беглецы от войны попадают в США, является программа U4U, которую основал Байден. По состоянию на сентябрь 2023 года по программе U4U в США приехали более 150 000 украинцев.

Трамп в качестве кандидата пообещал положить конец программам Байдена, заявив, что они выходят за пределы законодательства США.

28 января Служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановлении программы для убегающих в США от войны украинцев United for Ukraine (U4U).

Источник: Минфин
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Комментарии - 1

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bonv
bonv
6 марта 2025, 20:05
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Не хочуть. Фейк.
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