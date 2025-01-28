Служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановлении программы для убегающих в США от войны украинцев United for Ukraine, сообщает «Голос Америки».
США приостановили действие программы U4U для беженцев из Украины
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Что известно
«В связи с исполнительным указом от 20 января 2025 года „Защита наших границ“, Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса на поддержку и декларации о финансовой поддержке», — говорится в сообщении.
В настоящее время прием заявок приостановлен, пока Служба не рассмотрит все уже поданные запросы, сообщает ведомство.
Напомним
Программой Uniting for Ukraine (U4U) — упрощенная инициатива по предоставлению гражданам Украины, убегающим от войны, гуманитарного разрешения на въезд в США.
Источник: Минфин
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