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28 января 2025, 10:10 Читати українською

США приостановили действие программы U4U для беженцев из Украины

Служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановлении программы для убегающих в США от войны украинцев United for Ukraine, сообщает «Голос Америки».

Служба гражданства и иммиграции США сообщила о приостановлении программы для убегающих в США от войны украинцев United for Ukraine, сообщает «Голос Америки».► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансахЧто известно«В связи с исполнительным указом от 20 января 2025 года „Защита наших границ“, Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса на поддержку и декларации о финансовой поддержке», — говорится в сообщении.
Фото: depositphotos

► Читайте «Минфин» в Instagram: главные новости об инвестициях и финансах

Что известно

«В связи с исполнительным указом от 20 января 2025 года „Защита наших границ“, Служба гражданства и иммиграции США приостанавливает прием формы I-134A, онлайн-запроса на поддержку и декларации о финансовой поддержке», — говорится в сообщении.

В настоящее время прием заявок приостановлен, пока Служба не рассмотрит все уже поданные запросы, сообщает ведомство.

Напомним

Программой Uniting for Ukraine (U4U) — упрощенная инициатива по предоставлению гражданам Украины, убегающим от войны, гуманитарного разрешения на въезд в США.

Источник: Минфин
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Комментарии - 3

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0
Riojas
Riojas
28 января 2025, 10:23
#
Могли бы исключение для наших сделать, всё-таки у нас действительно война, а не экономическая миграция
+
0
gucci
gucci
28 января 2025, 10:38
#
Це нашим урок. Зберігайте і надалі американський папір. Треба нормальні країни обирати для дойки
+
0
financialGenius
financialGenius
28 января 2025, 11:12
#
Жил я там у семьи в школе по программе год обучения доя 11 класса , потом на 4 месяца по вок и тревел , как-то вообще не зашла страна и не понимаю почему туда стремятся … в Германии и Швейцарии встречал граждан США (особенно много в Швейцарии) всем нравится тут, а не в сша … че туда лететь не понимаю вообще … особенно гражданство детям при родах те кто делают тоже не понимаю … каббалу на жизнь в виде уплаты налогов даже если ты на живешь там и не работаешь получаешь … своих граждан они как война в Украине началась не защитили … есть друг с двойным гражданством (сша и Украина) он хотел выехать по паспорту сша его развернули так как Украинский паспорт есть , так вот он писал в посольство сша те сказали ничем помочь не можем 😂 он плевался и возмущался , а когда я ему напомнил про налоги , так вообще матерился)))
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