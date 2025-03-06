Число увольнений в компаниях США в феврале достигло максимума с 2020 года

Американские компании в феврале объявили о сокращении числа рабочих мест на 172,017 тыс., сообщила рекрутинговая фирма Challenger, Gray & Christmas.

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Как изменился показатель

Показатель вырос вдвое в годовом выражении и стал рекордным с июля 2020 года, а для этого месяца показатель обновил максимум с 2009 года.

Одно из самых резких сокращений штата в прошлом месяце произошло в госсекторе за счет деятельности департамента эффективности правительства США (DOGE). Федеральные органы власти уволили свыше 62 тыс. человек.

«Частные компании анонсировали увольнение тысяч сотрудников в прошлом месяце, в особенности это затронуло ритейл и ИТ-сектор, — отметил старший вице-президент Challenger, Gray & Christmas Эндрю Челленджер. — Росту числа увольнений также поспособствовали меры DOGE, отмена госконтрактов, опасения торговых войн и банкротства в корпоративном секторе».