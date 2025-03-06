Ожидаемых объемов внешней поддержки достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время монетарного брифинга.
НБУ заверил, что «печатать гривну» не будут: Ожидаемых объемов международной помощи будет достаточно
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Международная поддержка
Международная поддержка сохраняется. Страны G7 перечислили Украине первые транши помощи в рамках программы ERA Loans, кредита, обеспеченного доходами от обездвиженных российских активов. В конце февраля Украина также достигла соглашения на уровне персонала по седьмому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ.
«Риски для достаточности международного финансирования остаются сбалансированными», — отметил Пышный.
По его словам, подтвержденных на этот год объемов внешней поддержки должно хватить как для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета, так и для поддержания должного уровня международных резервов.
Это позволит НБУ и дальше обеспечивать устойчивую ситуацию на валютном рынке и контролируемость инфляционных и курсовых ожиданий.
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Комментарии - 6
Так-так,ще розкажіть що пенсії, зарплати та інші виплати з держбюджету будете виплачувати у іноземних валютах.:)
Безготівкову гривню НЕ друкують,
а готівку з держбюджету ніхто не видає…