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6 марта 2025, 14:17 Читати українською

НБУ заверил, что «печатать гривну» не будут: Ожидаемых объемов международной помощи будет достаточно

Ожидаемых объемов внешней поддержки достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время монетарного брифинга.

Ожидаемых объемов внешней поддержки достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке.
Фото: apostrophe.ua

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Международная поддержка

Международная поддержка сохраняется. Страны G7 перечислили Украине первые транши помощи в рамках программы ERA Loans, кредита, обеспеченного доходами от обездвиженных российских активов. В конце февраля Украина также достигла соглашения на уровне персонала по седьмому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ.

«Риски для достаточности международного финансирования остаются сбалансированными», — отметил Пышный.

По его словам, подтвержденных на этот год объемов внешней поддержки должно хватить как для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета, так и для поддержания должного уровня международных резервов.

Это позволит НБУ и дальше обеспечивать устойчивую ситуацию на валютном рынке и контролируемость инфляционных и курсовых ожиданий.

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🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы .

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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Комментарии - 6

+
+15
antibiotik1
antibiotik1
6 марта 2025, 15:04
#
Вiрим
+
+127
Turbo Apricot
Turbo Apricot
6 марта 2025, 15:05
#
Вірю НБУ і телемарафону!
+
0
AENEF9953
AENEF9953
6 марта 2025, 15:13
#
Типография обанкротится однако.
+
0
Игорь Коляда
Игорь Коляда
6 марта 2025, 15:43
#
НБУ запевнив, що «друкувати гривню» не будуть: Очікуваних обсягів міжнародної допомоги буде достатньо

Так-так,ще розкажіть що пенсії, зарплати та інші виплати з держбюджету будете виплачувати у іноземних валютах.:)
+
0
Я_ __
Я_ __
6 марта 2025, 16:02
#
В овдп)))))
+
0
Qwerty1999
Qwerty1999
6 марта 2025, 16:28
#
Игорь Коляда

Безготівкову гривню НЕ друкують,
а готівку з держбюджету ніхто не видає…
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