НБУ заверил, что «печатать гривну» не будут: Ожидаемых объемов международной помощи будет достаточно

Ожидаемых объемов внешней поддержки достаточно для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета и поддержания устойчивой ситуации на валютном рынке. Об этом заявил глава НБУ Андрей Пышный во время монетарного брифинга.

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Международная поддержка

Международная поддержка сохраняется. Страны G7 перечислили Украине первые транши помощи в рамках программы ERA Loans, кредита, обеспеченного доходами от обездвиженных российских активов. В конце февраля Украина также достигла соглашения на уровне персонала по седьмому пересмотру программы расширенного финансирования с МВФ.

«Риски для достаточности международного финансирования остаются сбалансированными», — отметил Пышный.

По его словам, подтвержденных на этот год объемов внешней поддержки должно хватить как для безэмиссионного финансирования дефицита бюджета, так и для поддержания должного уровня международных резервов.

Это позволит НБУ и дальше обеспечивать устойчивую ситуацию на валютном рынке и контролируемость инфляционных и курсовых ожиданий.