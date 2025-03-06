В Украине общая выручка из-за кассовых аппаратов в 2024 году выросла на 35% — Гетманцев

В Украине общая сумма выручки через РРО/ПРРО (регистратор расчетных операций) в 2024 году по сравнению с 2023 годом выросла на 35% или на 1 160 млрд грн — с 3 283,2 млрд грн до 4 440,6 млрд грн. Об этом заявил глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев .

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Вместе с тем, количество выданных чеков по сравнению с 2023 годом увеличилось на 24% или на 1 808 млн шт. — с 7 680 млн. штук до 9 487 млн. штук.

Среднедневное количество чеков также выросло на 4,95 млн шт. или на 23%.

Что касается января 2025 года, то по данным Гетманцева, сумма выручок по отношению к декабрю 2024 года уменьшилась на 11,6%, или на 51,5 млрд грн — с 445,7 млрд грн до 394,2 млрд грн.

«Такое падение обусловлено сезонностью роста продаж в декабре и спадом в январе», — объясняет он.

При этом динамика роста выручок по сравнению с январем 2024 года остается неизменной и дала прирост в сумме — на 35% больше.

Общее количество чеков за январь 2025 года по сравнению с декабрем 2024 меньше на 59,96 млн шт. или на 7,1%, если сравнивать с январем 2024 года есть прирост 86,14 млн шт. (на 12,4%).

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Среднедневное количество чеков за январь 2025 года меньше аналогичного показателя декабря 2024 года на 7,4% или на 2,0 млн. шт., при этом больше на 12,4% или на 2,78 млн. шт. по сравнению с январем 2024 г.

«Поэтому после объективного сезонного спада в январе 2025 г. ожидаем прирост в следующих месяцах этого года всех показателей в применении РРО/ПРРО налогоплательщиками», — отметил Гетманцев.

Напомним

«Минфин» писал, что с 1 марта 2025 года в Украине начали применять новые формы фискальных чеков для регистраторов расчетных операций (РРО).

Новые чеки планировали ввести еще с 1 января, но Минфин по просьбе бизнеса отложил их введение на два месяца. Отсрочки больше не будет.