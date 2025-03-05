Украинские акции и евробонды стремительно растут на фоне новостей о примирении Зеленского и Трампа

Multi от Минфин
(8,9K+)
Установить
українська
Валюта
Межбанк
Курсы в банках
Валютный аукцион
НБУ
Мобильное приложение
Конвертер
Форум
Курсы по API
Для договоров
Visa/Mastercard
Форекс
Курсы для сайтов
Прогноз курса
Депозиты
Бонус к депозитам
Подтверждение депозита
Обзор ставок
Вопросы и ответы
Условия акции
Промокод
Победители акции
Истории участников
Кредиты
Кредиты онлайн
Карты
Ипотека
Рейтинг МФО
Микрофинансовые организации
Банки
Интернет-банки
Народный рейтинг
Рейтинг устойчивости
Рэнкинг НБУ
Отзывы
Акции
Счета для бизнеса
Контакты банков
Страхование
Зеленая карта
ОСАГО
Страхование жилья от шахедов
Карта Assistance
КАСКО
Рейтинг КАСКО
Рейтинг ОСАГО
Медицина
Туризм
Отзывы
Страховые компании
Акции
Инвестиции
Каталог брокеров
Инвестиционные предложения
Академия
Криптовалюта
Обмен криптовалют
Курс криптовалют
Каталог криптобирж
Новости криптовалют
Индексы
Цены на АЗС
Индекс инфляции
Минимальная зарплата
Средняя зарплата
Прожиточный минимум
ВВП Украины
НДФЛ
Коммунальные тарифы
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
НедвижимостьРейтинг застройщиковРейтинг застройщиков пригородаНовости недвижимостиЗастройщикиАкции застройщиков
ТелекомТарифы КиевстарМТСVodafoneЛайфселлОбзоры телефонов
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
Бонус от Минфина
СпецпроектыРекламные лонгриды
Валюта
ВалютаМежбанкКурсы в банкахВалютный аукционНБУМобильное приложениеКонвертерФорумКурсы по APIДля договоровVisa/MastercardФорексКурсы для сайтовПрогноз курса
Депозиты
ДепозитыБонус к депозитамПодтверждение депозитаОбзор ставокВопросы и ответыУсловия акцииПромокодПобедители акцииИстории участников
Кредиты
КредитыКредиты онлайнКартыИпотекаРейтинг МФОМикрофинансовые организации
Банки
БанкиИнтернет-банкиНародный рейтингРейтинг устойчивостиРэнкинг НБУОтзывыАкцииСчета для бизнесаКонтакты банков
Страхование
СтрахованиеЗеленая картаОСАГОСтрахование жилья от шахедовКарта AssistanceКАСКОРейтинг КАСКОРейтинг ОСАГОМедицинаТуризмОтзывыСтраховые компанииАкции
Инвестиции
ИнвестицииКаталог брокеровИнвестиционные предложенияАкадемия
Криптовалюта
КриптовалютаОбмен криптовалютКурс криптовалютКаталог криптобиржНовости криптовалют
Индексы
ИндексыЦены на АЗСИндекс инфляцииМинимальная зарплатаСредняя зарплатаПрожиточный минимумВВП УкраиныНДФЛКоммунальные тарифы
ВходРегистрация

Сменить язык на українська

5 марта 2025, 17:48 Читати українською

Украинские акции и евробонды стремительно растут на фоне новостей о примирении Зеленского и Трампа

В среду, 5 марта, курсы украинских акций на Варшавской фондовой бирже резко подскочили на фоне новостей о примирении между президентами Украины и США и вероятности скорых мирных переговоров. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

В среду, 5 марта, курсы украинских акций на Варшавской фондовой бирже резко подскочили на фоне новостей о примирении между президентами Украины и США и вероятности скорых мирных переговоров.
Фото: pixabay.com

► Читайте телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Акции

Так, индекс WIG-Ukraine к 13:15 по Киеву поднялся на 12,96% — до 579,38 пункта.

Согласно данным WSE:

  • курс акций Milkiland подскочил на 23,58%,
  • агрохолдингов «Агротон» и «ИМК» с землями у фронта — на 19,78% и 23,58%,
  • KSG-Agro — на 11,94%,
  • крупнейшего в стране производителя сахара «Астарты» — на 7,99%.

Акции компании Coal Energy (все эти бумаги входят в состав индекса) с остановленными из-за войны быстрее всего росшими шахтами выросли в цене на 15,67%.

Кроме того, на 7,24% подорожали акции крупнейшего украинского производителя масла «Кернел», не входящие в состав индекса из-за малой free-float.

На Лондонской бирже, где такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП в среду вырос на 3,63%, тогда как акций горно-рудной компании Ferrexpo — на 6,93%.

Евробонды и ВВП-варранты

На рынке еврооблигаций Украины примирение между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом также привело к росту котировок на 2−6%: теперь евробонды с погашением в 2029 году котируются по 70,13% от номинала, в 2036 — по 56,02%.

ВВП-варранты также подорожали на 0,13% - до 77,95% от условной стоимости.

Напомним

«Минфин» писал, что 28 февраля Зеленский прибыл с визитом в США. Во время пресс-конференции с участием президента Украины, главы Белого дома и вице-президента Ди Венса между сторонами возник спор.

Украина и США не подписали соглашение о редкоземельных металлах, как планировалось изначально. Церемонию подписания отменили.

Вчера, 4 марта, Зеленский заявил, что Киев стремится как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы достичь надежного мира. Трамп во время выступления в зале Конгресса США отметил, что Россия также якобы готова к прекращению войны.

Академия Минфин: Инвестиционный трамплин

Уже через 14 дней вы узнаете, как эффективно управлять личными финансами, начать инвестировать и сформировать устойчивые финансовые привычки для непрерывного наращивания вашего капитала.

🕵️ Мы создали небольшой опрос, чтобы узнать больше о наших читателях.

💛💙 Ваши ответы помогут нам стать лучшими, уделять больше внимания темам, которые вам интересны.

🤗 Будем благодарны, если вы найдете минутку, чтобы ответить на наши вопросы.

Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 2

+
0
LutyiPerets
LutyiPerets
5 марта 2025, 20:03
#
Щось не бачив новин про примирення Трампа і Зеленського. Про твіт Зеленського - бачив.
+
0
bonv
bonv
5 марта 2025, 20:49
#
Продавайте!:)))
Чтобы оставить комментарий, нужно войти или зарегистрироваться
 
Страницу просматривает bonv и 3 незарегистрированных посетителя.
Новости по теме
Все новости
Связаться с застройщиком
checked Created with Sketch.

Заявка успешно отправлена

В ближайшее время застройщик свяжется с Вами