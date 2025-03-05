Украинские акции и евробонды стремительно растут на фоне новостей о примирении Зеленского и Трампа

В среду, 5 марта, курсы украинских акций на Варшавской фондовой бирже резко подскочили на фоне новостей о примирении между президентами Украины и США и вероятности скорых мирных переговоров. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

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Акции

Так, индекс WIG-Ukraine к 13:15 по Киеву поднялся на 12,96% — до 579,38 пункта.

Согласно данным WSE:

курс акций Milkiland подскочил на 23,58%,

агрохолдингов «Агротон» и «ИМК» с землями у фронта — на 19,78% и 23,58%,

KSG-Agro — на 11,94%,

крупнейшего в стране производителя сахара «Астарты» — на 7,99%.

Акции компании Coal Energy (все эти бумаги входят в состав индекса) с остановленными из-за войны быстрее всего росшими шахтами выросли в цене на 15,67%.

Кроме того, на 7,24% подорожали акции крупнейшего украинского производителя масла «Кернел», не входящие в состав индекса из-за малой free-float.

На Лондонской бирже, где такого влияния розничных инвесторов, как на WSE, курс акций крупнейшего украинского производителя курятины агрохолдинга МХП в среду вырос на 3,63%, тогда как акций горно-рудной компании Ferrexpo — на 6,93%.

Евробонды и ВВП-варранты

На рынке еврооблигаций Украины примирение между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом также привело к росту котировок на 2−6%: теперь евробонды с погашением в 2029 году котируются по 70,13% от номинала, в 2036 — по 56,02%.

ВВП-варранты также подорожали на 0,13% - до 77,95% от условной стоимости.

Напомним

«Минфин» писал, что 28 февраля Зеленский прибыл с визитом в США. Во время пресс-конференции с участием президента Украины, главы Белого дома и вице-президента Ди Венса между сторонами возник спор.

Украина и США не подписали соглашение о редкоземельных металлах, как планировалось изначально. Церемонию подписания отменили.

Вчера, 4 марта, Зеленский заявил, что Киев стремится как можно быстрее сесть за стол переговоров, чтобы достичь надежного мира. Трамп во время выступления в зале Конгресса США отметил, что Россия также якобы готова к прекращению войны.

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