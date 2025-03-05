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5 марта 2025, 12:34 Читати українською

SEC отменила иск против Kraken, 20% украденных из Bybit средств невозможно отследить: что нового

Главное на рынке криптовалют.

Главное на рынке криптовалют.20% украденных с биржи средств отследить невозможно — CEO BybitCоучредитель и генеральный директор Bybit Бен Чжоу заявил, что 77% от общей суммы похищенных с биржи средств все еще можно отследить.
Фото: pixabay.com

20% украденных с биржи средств отследить невозможно — CEO Bybit

Cоучредитель и генеральный директор Bybit Бен Чжоу заявил, что 77% от общей суммы похищенных с биржи средств все еще можно отследить. Кроме того, 20% исчезли из виду, а 3% были заморожены.

Согласно информации от Чжоу, 361 255 ETH или $0,9 млрд, что составило 72% от количества украденных активов, переведены хакерами через протокол THORChain. Их можно отследить.

Ранее криптоаналитики из Ember сообщали, что злоумышленники из Lazarus Group отмыли за 10 дней все средства, связанные с воровством почти 500 000 ETH. По данным экспертов, большинство из них прошли через THORChain.

Кроме того, CEO Bybit подчеркнул, что 79655 ETH или 16% средств «ушли в тень» через платформу ExCH.

Также 40233 ETH или 8% прошли через прокси OKX Web3 Wallet. Из них 16 680 ETH можно отследить, а 23 553 ETH или примерно 5% не подлежат этой процедуре, так как требуют доступа к данным из кошелька OKX Web3.

«Что касается вознаграждений, 11 участников способствовали заморозке, причем наибольший вклад внесли Mantle, Paraswap и ZachXBT. Сумма более $2 млн USDT была распределена между 11 участниками баунти-программы», — отметил Чжоу.

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МВФ ограничит Сальвадор в покупке и майнинге биткоинов для дальнейшего получения кредита

В рамках соглашения о расширенном финансировании для Сальвадора на сумму $1,4 млрд Международный валютный фонд (МВФ) выдвинул стране требование прекратить «добровольное накопление биткоинов государственным сектором». Об этом говорится в техническом меморандуме по запросу организации о продолжении программы.

Соответствующий раздел также содержит условие ограничения выпуска страной любых видов долговых или токенизированных инструментов, которые привязаны к биткоину или номинированы в нем и создают обязательства для государства, а также майнинг актива.

Кроме того, исполнительный директор фонда для Сальвадора Мендес Бертоло отметил, что расширенный фонд МВФ для страны призван «улучшить управление, прозрачность и устойчивость, что будет способствовать укреплению доверия и росту потенциала Сальвадора».

«Пока риски, связанные с биткоином, снижаются. Власти приняли поправки к закону о биткоинах, которые уточняют его правовой статус и исключают из него основные характеристики законного платежного средства. Использование биткоина будет добровольным, налоговые платежи будут осуществляться в долларах США, а роль государственного сектора в проекте биткоина будет ограничена», — отметил Бертоло.

SEC отменила иски против Kraken и Yuga Labs

В начале марта 2025 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) закрыла судебные дела против криптовалютной биржи Kraken и компании Yuga Labs.

В заявлении Kraken говорится, что сотрудники SEC согласились закрыть иск против Kraken с отказом от претензий «с оговоркой», без признания какой-либо вины, без уплаты штрафов и без изменений в бизнес-модели биржи.

«Решение SEC закрыть дело против нас (и многих других) — это больше, чем просто юридическая победа. Это поворотный момент для будущего криптовалют в США. Это решение положило конец расходной, политически мотивированной кампании, сняло неопределенность, сдерживавшую инновации и инвестиции, и открывает путь к стабильному и прогрессивному регуляторному режиму», — говорится в заявлении Kraken.

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В Yuga Labs отметили, что SEC закрыла расследование в отношении компании после трех лет.

По словам представителей фирмы, это большая победа для NFT-рынка и всех создателей, развивающих эту экосистему. NFT не ценные бумаги, добавили в Yuga Labs.

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Источник: Минфин
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