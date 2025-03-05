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5 марта 2025, 12:00 Читати українською

Китай ответил США пошлинами на американские товары на сумму $21 млрд

Китай быстро отреагировал на новые тарифы США, повысив импортные пошлины на американские сельскохозяйственные и продовольственные товары на сумму $21 млрд. Об этом пишет Reuters .

Китай быстро отреагировал на новые тарифы США, повысив импортные пошлины на американские сельскохозяйственные и продовольственные товары на сумму $21 млрд.
Фото: depositphotos

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Пошлины Китая

Пекин также ввел экспортные и инвестиционные ограничения для 25 американских фирм по национальной безопасности.

«Попытки оказывать чрезмерное давление на Китай являются просчетом и ошибкой», — заявил представитель МИД Китая на пресс-конференции в Пекине, добавив, что Китай никогда не подвергался запугиванию или принуждению.

Последние ответные меры появились после того, как 4 марта вступила в силу дополнительная пошлина в размере 10%, которой угрожал президент США Дональд Трамп второй по величине экономике мира.

Таким образом США ввели совокупный 20-процентный тариф в ответ на то, что Белый дом считает «бездействием Китая по наркопотокам».

Читайте также: Китай ответил Трампу пошлинами на нефть, СПГ и уголь из США

Китай обвинил Белый дом в «шантаже» из-за повышения тарифов, заявив, что его антинаркотическая политика является одной из самых жестких в мире.

Китай отреагировал на введение с 10 марта дополнительного тарифа в размере 15% на американскую курятину, пшеницу, кукурузу и хлопок.

Также он ввел дополнительный сбор в размере 10% на импорт сои, сорго, свинины, говядины, фруктов, овощей и молочных продуктов из США.

По подсчетам Reuters, сделанным на основе данных переписи населения США за 2024 год, дополнительные пошлины коснутся около 15% американского экспорта в Китай в размере $21 млрд.

Предыстория

Как писал «Минфин», 4 марта Трамп ввел пошлины на товары из Канады и Мексики и повысил тарифы для Китая до 20%.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
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