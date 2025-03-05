Торговая война против Канады: Трамп угрожает удвоить 25% таможенные пошлины

Президент Дональд Трамп отреагировал на решение Канады ввести таможенные пошлины на американские товары в ответ на новые торговые тарифы США. Глава Соединенных Штатов угрожает удвоить сбор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social.

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Что известно

Трамп снова назвал премьер-министра Джастина Трюдо «губернатором» Канады и пригрозил в два раза увеличить 25% пошлин, которые США применили к канадским товарам.

«Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он вводит пошлины против США, наши тарифы в ответ немедленно увеличатся на такую же сумму», — написал Трамп.

Предыстория

Как писал «Минфин», 4 марта Дональд Трамп ввел новые 25%-ные пошлины на товары из Мексики и Канады, а также удвоил пошлины на китайские товары до 20%.

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В ответ на новые тарифы США Канада вводит 25% пошлины на американские товары на сумму $155 миллиардов. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объяснил, что Канада немедленно вводит таможенные пошлины на товары США на сумму $30 миллиардов. На остальные товары на сумму $125 миллиардов — через 21 день.

Трюдо также добавил, что Канада подаст иски во Всемирную торговую организацию относительно новых тарифов США. А между тем канадские тарифы будут оставаться в силе, пока таможенные пошлины Соединенных Штатов не будут отменены.

Китай заявил, что с 10 марта введет дополнительные пошлины в размере 10−15% на некоторые виды импорта из США.