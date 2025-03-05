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5 марта 2025, 10:15 Читати українською

Торговая война против Канады: Трамп угрожает удвоить 25% таможенные пошлины

Президент Дональд Трамп отреагировал на решение Канады ввести таможенные пошлины на американские товары в ответ на новые торговые тарифы США. Глава Соединенных Штатов угрожает удвоить сбор. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Трампа в Truth Social.

Президент Дональд Трамп отреагировал на решение Канады ввести таможенные пошлины на американские товары в ответ на новые торговые тарифы США.
Фото: Associated Press

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Что известно

Трамп снова назвал премьер-министра Джастина Трюдо «губернатором» Канады и пригрозил в два раза увеличить 25% пошлин, которые США применили к канадским товарам.

«Пожалуйста, объясните губернатору Канады Трюдо, что когда он вводит пошлины против США, наши тарифы в ответ немедленно увеличатся на такую же сумму», — написал Трамп.

Предыстория

Как писал «Минфин», 4 марта Дональд Трамп ввел новые 25%-ные пошлины на товары из Мексики и Канады, а также удвоил пошлины на китайские товары до 20%.

Читайте также: Трамп ввел пошлины на товары из Канады и Мексики и повысил тарифы для Китая до 20%

В ответ на новые тарифы США Канада вводит 25% пошлины на американские товары на сумму $155 миллиардов. Канадский премьер-министр Джастин Трюдо объяснил, что Канада немедленно вводит таможенные пошлины на товары США на сумму $30 миллиардов. На остальные товары на сумму $125 миллиардов — через 21 день.

Трюдо также добавил, что Канада подаст иски во Всемирную торговую организацию относительно новых тарифов США. А между тем канадские тарифы будут оставаться в силе, пока таможенные пошлины Соединенных Штатов не будут отменены.

Китай заявил, что с 10 марта введет дополнительные пошлины в размере 10−15% на некоторые виды импорта из США.

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Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 6

+
+15
Я_ __
Я_ __
5 марта 2025, 10:28
#
«Президент Дональд Трамп відреагував на рішення Канади запровадити мита на американські товари у відповідь на нові торгові тарифи США. Глава Сполучених Штатів погрожує подвоїти збори.»

Ем, хіба комусь не ясно, що і Канада у відповідь подвоїть мита на товари з США?))0)0)))

Нехай одразу по 100% зроблять один для одного і будуть торгувати з ЄС, або торгівля в США буде вести виключно в межах країни.
+
+15
JWT
JWT
5 марта 2025, 12:06
#
«і будуть торгувати з ЄС»

Тільки Канада буде, США обладають ЄС також митами. Доні вирішив що він Дон Карлеоне, і всі будуть йому дякувати за те що він такий у мами народився. Лице він не для захисту від сонця маже, а щоб інших не осліпило від його світлості.

Від мене особисто нічого не залежить, тому я вже просто спостерігаю за цим шоу і навіть цікаво чим це все закінчиться для нього або для всіх нас.
+
0
Три літри
Три літри
5 марта 2025, 13:48
#
100% не є обмеженням, можна і 200%
+
+15
TAN72
TAN72
5 марта 2025, 11:22
#
Маразматик с манией величия.
+
0
rudyy
rudyy
5 марта 2025, 13:35
#
Дедов и пенсионеров после 60−65 вообще не нужно запускать в политику. А право отзывать политика, неважно, президента или депутата должно быть однозначно.
+
0
Три літри
Три літри
5 марта 2025, 13:47
#
Дід злетів з катушок і це навіть на краще: чим скоріше він загоне економіку США в дупу тим швидче його відправлять в могилу.
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