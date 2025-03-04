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4 марта 2025, 9:13 Читати українською

Самый низкий показатель с начала войны: экспорт ИТ-услуг в январе составил $489 миллионов

В январе 2025 года объем IT-экспорта снизился на 20,7% и составил $489 миллионов. Украинской экономике это принесло на $128 млн меньше по сравнению с декабрем прошлого года. Такие данные приводит НБУ, пишет Львовский ІТ Кластер.

В январе 2025 года объем IT-экспорта снизился на 20,7% и составил $489 миллионов.
Фото: depositphotos

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Падение показателей

Кроме того, эти показатели на 3,7% или же на $19 миллиона меньше по сравнению с январем 2024 года.

«Этот январь показал себя хуже всего с начала полномасштабного вторжения. В прошлом году его показатель составлял $508 миллион, а в 2023 году — 528. Общая динамика в 2024 году оставалась слабее чем в 2023. И, по нашим прогнозам, в этом году ситуация не станет лучше. Война будет продолжаться и дальше, то в этом году все риски, связанные с ней, будут только углубляться. В то же время ИТ-сектор продолжает оставаться одним из крупнейших экспортеров услуг в Украине и обеспечивает значительные валютные поступления в экономику», — отмечает Степан Веселовский, CEO Львовского И Т Кластера.

Читайте также": По итогам 2024 года экспортная выручка ИТ-услуг уменьшилась на 4,1%

Экспортная выручка

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в январе этого года составила $1,21 миллиардов, что на $423 миллиона или 25,8% меньше по сравнению с декабрем 2024 года.

Доля компьютерных услуг в структуре всего экспорта услуг в январе 2025 года составила 40.3%. Это на 3,5% больше, чем в январе прошлого года. Тогда он составлял 36,8%. В то же время, это на 2,6% больше по сравнению с декабрем 2024 года.

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Автор:
Роман Мирончук
Редактор ленты новостей Роман Мирончук
Пишет на темы: Экономика, финансы, банки, криптовалюты, инвестиции, технологии
Источник: Минфин
Комментировать

Комментарии - 4

+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
4 марта 2025, 9:50
#
Бо всі хто міг, вивезли свій штат за кордон або взагалі звільнили та замінили на Індію, Аргентину, Колумбію, тощо.
+
0
financialGenius
financialGenius
4 марта 2025, 10:03
#
А вы дальше налоги повышайте такому бизнесу который может без каких либо трудностей зарегестрироваться вне Украины и предоставлять услуги … нужно было хоть немного думать о том кому и как повышать налоги и хоть бы немного посмотреть на страны конкуренты и как они стимулируют эту отрасль у них регистрироваться, жить и тратить средства там , тем самым предоставляя другие рабочие места .
+
+15
Oleksii Ch
Oleksii Ch
4 марта 2025, 10:19
#
Та навіть не в податках справа. І не в мобілізації.
А в тому, що сьогодні одне, а завтра інше: спекуляції на бронюванні з постійними змінами правил гри, конституція на паузі, органи влади, що стоять над законом.
Це все ризики для бізнесу. А нащо бізнесу, який не прибитий кілком до землі, ті ризики?
+
0
Три літри
Три літри
4 марта 2025, 11:01
#
Податки для сироїдів — справа десята. Суто емоційно виразити незгоду — так. Але щоб це прям спонукало для зміни резиденції чи переносу бізнесу — ні. Бо закордоном податки будут вище, витрати на життя більше, а відповідно умови проживання гірші.

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