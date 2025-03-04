Самый низкий показатель с начала войны: экспорт ИТ-услуг в январе составил $489 миллионов

В январе 2025 года объем IT-экспорта снизился на 20,7% и составил $489 миллионов. Украинской экономике это принесло на $128 млн меньше по сравнению с декабрем прошлого года. Такие данные приводит НБУ , пишет Львовский ІТ Кластер.

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Падение показателей

Кроме того, эти показатели на 3,7% или же на $19 миллиона меньше по сравнению с январем 2024 года.

«Этот январь показал себя хуже всего с начала полномасштабного вторжения. В прошлом году его показатель составлял $508 миллион, а в 2023 году — 528. Общая динамика в 2024 году оставалась слабее чем в 2023. И, по нашим прогнозам, в этом году ситуация не станет лучше. Война будет продолжаться и дальше, то в этом году все риски, связанные с ней, будут только углубляться. В то же время ИТ-сектор продолжает оставаться одним из крупнейших экспортеров услуг в Украине и обеспечивает значительные валютные поступления в экономику», — отмечает Степан Веселовский, CEO Львовского И Т Кластера .

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Экспортная выручка

Общая экспортная выручка всех услуг Украины в январе этого года составила $1,21 миллиардов, что на $423 миллиона или 25,8% меньше по сравнению с декабрем 2024 года.

Доля компьютерных услуг в структуре всего экспорта услуг в январе 2025 года составила 40.3%. Это на 3,5% больше, чем в январе прошлого года. Тогда он составлял 36,8%. В то же время, это на 2,6% больше по сравнению с декабрем 2024 года.