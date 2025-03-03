Кабмин перечислил Фонду развития предпринимательства около 1,7 млрд грн для компенсации процентных ставок по кредитам, выданным предпринимателям в феврале в рамках государственной программы «Доступные кредиты 5−7−9%». Об этом сообщает Министерство экономики Украины.
Кабмин выделил 1,7 млрд на долги перед банками по программе доступных кредитов
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«Правительство направило Фонду развития предпринимательства около 1,7 млрд грн для компенсации процентных ставок по кредитам, выданным предпринимателям в рамках государственной программы „Доступные кредиты 5−7−9%“ в феврале», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в целом с начала года правительством перечислено около 3,2 млрд грн на компенсацию процентных ставок, поскольку в январе на эти нужды было направлено 1,5 млрд грн.
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В министерстве отметили, что на 2025 год в госбюджете предусмотрено 18 млрд грн для компенсации процентных ставок по кредитам программы. Эти средства государство постепенно направляет на покрытие разницы между рыночными процентными ставками и пониженными ставками, по которым предприниматели получают финансирование в рамках программы.
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