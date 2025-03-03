Новая почта запустила вторую СЭС в Киеве

Новая почта продолжает инвестировать в зеленую энергетику: на одном из киевских терминалов заработала вторая солнечная электростанция (СЭС). Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы компании.

► Подписывайтесь на телеграмм-канал «Минфина»: главные финансовые новости

Новая СЭС имеет мощность 700 кВт. Солнечные панели занимают площадь 3000 квадратных метров. Стоимость реализации проекта составила 13,5 миллионов гривен.

«Новая почта» не останавливается на достигнутом и планирует дальнейшее расширение использования солнечной энергии. В ближайшее время будет установлена следующая очередь солнечных электростанций, что позволит увеличить общую мощность с 700 до 1400 кВт.

Ожидается, что летом, когда максимальная солнечная активность, станции будут работать на полную мощность. Это позволит полностью обеспечить потребности терминалов в электроэнергии в течение дня.

Кроме того, «Новая почта» инвестировала в установки для хранения электроэнергии (УЗЭ). Эти установки позволят накапливать излишки электроэнергии, производимой солнечными панелями, и использовать ее при необходимости — как для внутренних нужд предприятия, так и для передачи во внешнюю сеть.