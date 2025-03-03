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3 марта 2025, 15:45 Читати українською

Новая почта запустила вторую СЭС в Киеве

Новая почта продолжает инвестировать в зеленую энергетику: на одном из киевских терминалов заработала вторая солнечная электростанция (СЭС). Об этом говорится в официальном сообщении пресс-службы компании.

Новая почта продолжает инвестировать в зеленую энергетику: на одном из киевских терминалов заработала вторая солнечная электростанция (СЭС).
Фото Pixabay

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Новая СЭС имеет мощность 700 кВт. Солнечные панели занимают площадь 3000 квадратных метров. Стоимость реализации проекта составила 13,5 миллионов гривен.

«Новая почта» не останавливается на достигнутом и планирует дальнейшее расширение использования солнечной энергии. В ближайшее время будет установлена следующая очередь солнечных электростанций, что позволит увеличить общую мощность с 700 до 1400 кВт.

Ожидается, что летом, когда максимальная солнечная активность, станции будут работать на полную мощность. Это позволит полностью обеспечить потребности терминалов в электроэнергии в течение дня.

Кроме того, «Новая почта» инвестировала в установки для хранения электроэнергии (УЗЭ). Эти установки позволят накапливать излишки электроэнергии, производимой солнечными панелями, и использовать ее при необходимости — как для внутренних нужд предприятия, так и для передачи во внешнюю сеть.

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Источник: Минфин
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Комментарии - 3

+
0
Три літри
Три літри
3 марта 2025, 15:50
#
Наш експерт з питань порушення Новою поштою кодекса будівника комунізму десь затримався
+
0
torn
torn
3 марта 2025, 17:01
#
Зато «експерт» по всем вопросам засерающий любую тему никому не интересными комментариями уже отметился. На снятие пенсий новапей ещё процент не ввела? а то была рассылка, что с 1 апреля будет 0,5%, мін. 10 грн. почти на всё.
+
0
neverice
neverice
3 марта 2025, 17:48
#
Дуже правильний підхід. В цілому, практично кожна велика компанія має робити те саме. З поточними цінами на панелі і рівнем комерційного тарифу на електроенергію — окупність там 2 роки. Без всякого зеленого тарифу.
Тож, компанія через два роки отримує безкоштовну електрику, а держава — зелену генерацію та стабільнішу, розподілену енергосистему.
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