В ЕС заявили о риске сокращения мирового ВВП на 7% в случае введения пошлин США

Введение пошлин США в отношении Евросоюза может привести к глобальной экономической фрагментации, что в среднесрочной перспективе чревато сокращением мирового ВВП на 7%. Об этом заявил еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис в интервью испанской газете El Mundo.

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Он выразил сожаление в связи с намерением Вашингтона ввести пошлины и назвал их необоснованными.

«Более того, они стали бы проблематичными для экономического роста как в ЕС, так и США», — сказал еврокомиссар.

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«Существует реальный риск глобальной экономической фрагментации с введением пошлин, — добавил он. — По оценкам Международного валютного фонда, если эта экономическая фрагментация осуществится и торговля будет сосредоточена в основном в рамках определенных экономических блоков, мировой ВВП может сократиться на 7% в среднесрочной перспективе». «Это было бы эквивалентно стиранию совокупного ВВП Германии и Франции с карты мировой экономики», — добавил Домбровскис.

Напомним

Ранее американский лидер Дональд Трампзаявил, что Соединенные Штаты уже приняли решение о введении таможенных пошлин в размере 25% на поставки товаров из Евросоюза и оно будет в ближайшее время оглашено.

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Как писал «Минфин», Европейский Союз ответит жесткими и ответными мерами после решения президента США Дональда Трампа ввести 25%-ные пошлины на импорт алюминия и стали из Европы.